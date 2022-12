Köln (SID) - Die deutschen Behindertensportler bleiben in den nordischen Disziplinen unbeirrt in der Erfolgsspur. Die 16 Jahre alte Paralympics-Siegerin Linn Kazmaier feierte am Dienstag im finnischen Vuokatti ihren ersten Weltcup-Sieg im Biathlon, am Mittwoch legte die sehbehinderte Athletin im Langlauf direkt nach. In der sitzenden Klasse gelang Anja Wicker ein Doppelsieg, Nico Messinger gewann im Biathlon der sehbehinderten Männer.

Kazmaier, die im Biathlon an der Seite von Ersatz-Guide Michael Huhn lief, setzte sich über 12,5 km gegen die Zweitplatzierte Leonie Walter mit Begleitläufer Pirmin Strecker durch. Johanna Recktenwald machte mit Guide Valentin Haag das rein deutsche Podium perfekt. Im Langlauf über zehn Kilometer gewann Kazmaier, diesmal wieder mit Florian Baumann, erneut vor Walter.

Die Stuttgarterin Wicker sicherte sich bereits ihre Saisonsiege drei und vier. Bei den Männern holte Messinger mit Guide Robin Wunderle seinen ersten Weltcup-Sieg. Zum Abschluss stehen in Vuokatti für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) noch Rennen über 10 und 7,5 Kilometer sowie ein Team-Sprint an.