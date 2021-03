New York (SID) - Das Leben von Box-Legende Mike Tyson wird in einer Mini-Serie verfilmt. Das gab der 54-Jährige, dessen Karriere von Erfolgen ebenso bestimmt war wie von Skandalen, in einem Statement bekannt. Tyson wird dabei von Schauspieler Jamie Foxx verkörpert, der 2005 für die Darstellung des blinden Musikers Ray Charles den Oscar gewonnen hatte.

"Ich habe schon länger überlegt, meine Geschichte zu erzählen", sagte Tyson in einer Mitteilung, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Die Serie werde nicht nur "meine professionelle und persönliche Reise" beinhalten, sondern auch "inspirieren und unterhalten", so Tyson. Wo die Serie zu sehen sein wird, steht nach Angaben des Magazins The Hollywood Reporter noch nicht fest.

Tyson hatte sowohl im als auch außerhalb des Rings immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Schon mit 20 Jahren war "Iron Mike" Schwergewichts-Weltmeister aller Klassen. 1997 sorgte er für einen Skandal, als er mit einem Biss das Ohr von Evander Holyfield ein Stück verkleinerte. In seiner 2013 vorgelegten Autobiografie ("Unbestreitbare Wahrheit") schrieb er offen über seine Sex- und Drogensucht.