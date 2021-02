Los Angeles (SID) - Der frühere Schwergewichtsweltmeister Leon Spinks ist im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das teilte sein Management mit. Der Tod war bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag eingetreten.

Der US-Amerikaner Spinks schlug am 15. Februar 1978 in seinem erst achten Profikampf als Außenseiter Boxlegende Muhammad Ali, verlor aber den Rückkampf im September des selben Jahres. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal gewann Spinks die Goldmedaille im Halbschwergewicht. Er beendete seine Boxkarriere 1985.