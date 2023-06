Der suspendierte Box-Weltverband IBA hat empört auf den drohenden Ausschluss durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) reagiert. Die Empfehlung für die Entziehung der Anerkennung sei "wirklich abscheulich und rein politisch", teilte der Verband mit. Sie spiegele "nicht die Realität der Situation wider, in der außerordentliche Fortschritte bei den Reformen und international anerkannten Standards der guten Führung umgesetzt wurden", so die IBA.

Die Exekutive des IOC hatte am Mittwoch empfohlen, der IBA die Anerkennung zu entziehen. Eine endgültige Entscheidung soll am 22. Juni bei einer außerordentlichen Generalversammlung der IOC-Mitglieder fallen. Die IBA um den umstrittenen russischen Präsidenten Umar Kremlew kündigte an, dass ihr "nichts übrig bleibe, als eine faire Bewertung durch ein zuständiges Gericht zu fordern."

Die IBA befindet sich seit Jahren in einer tiefen Krise. Zuletzt hatten im Kampf um den olympischen Fortbestand ihres Sports mehrere nationale Verbände den neuen internationalen Verband World Boxing gegründet. Darunter der Deutsche Boxsport-Verband (DBV). Als Reaktion wurde der DBV von der IBA suspendiert.

Andere Verbände, beispielsweise der US-Verband, hatten sich öffentlich von der IBA abgewendet. World Boxing bezeichnete den drohenden Ausschluss der IBA in einem Statement als "sehr bedeutenden Moment".

Seit 2019 ist die IBA wegen "mangelnder finanzieller Transparenz" und "fehlender Integrität der Schiedsprozesse" suspendiert. Aus dem Programm für Los Angeles 2028 wurde Boxen gestrichen, in Tokio 2021 organisierte eine vom IOC eingesetzte Taskforce die Wettkämpfe. Gleiches ist für Paris 2024 geplant.