Paradise - Tyson Fury hat den dritten Teil der Box-Trilogie gegen Deontay Wilder gewonnen und damit seinen Schwergewichtsgürtel erfolgreich verteidigt.

Der 33 Jahre alte Brite blieb in Paradise/Nevada durch den K.o.-Sieg in der elften Runde auch im 32. Profikampf ungeschlagen. Dabei musste Fury allerdings selbst in der vierten Runde auf den Boden, nach einer krachenden Rechten von Wilder. Zuvor hatte er Wilder bereits einmal auf den Ringboden geschickt.

Immer wieder verwickelte der deutlich schwerere Fury seinen amerikanischen Kontrahenten in den Clinch und zermürbte ihn mit fortschreitender Kampfdauer zusehends, bevor er dann in Runde elf den entscheidenden Schlag landen konnte.

Fury vs. Wilder: Verbaler Schlagabtausch vor dem Kampf

Im ersten Duell 2018 hatte sich Fury gegen den damaligen Weltmeister aus den USA trotz klarer Überlegenheit mit einem Unentschieden begnügen müssen, Anfang 2020 entriss er Wilder den WBC-Titel durch technischen K.o. Es war Wilders erste Niederlage in 44 Kämpfen, nach der er Fury beschuldigte, Gewichte in seine Handschuhe geschmuggelt zu haben.

Auch vor dem dritten Aufeinandertreffen hatte es zwischen den beiden Kontrahenten gekracht. Fury beschimpfte Wilder (35) als "Penner", "Stück Scheiße" und "Pussy". Selbst der obligatorische Staredown fiel aus. "Nach diesem Kampf wirst du wieder bei der Fast-Food-Kette arbeiten, bei der du zu Beginn deiner Karriere warst", tönte Fury, der sich 2015 mit einem Sieg gegen Wladimir Klitschko erstmals zum Box-Weltmeister gekrönt hatte.

Fury selbst hatte eigentlich zu einem dritten Duell gar nicht mehr antreten wollen, er spekulierte auf den großen Vereinigungskampf mit Anthony Joshua, der kürzlich die übrigen wichtigen WM-Gürtel (WBA, WBO, IBF) an den Ukrainer Alexander Usyk verloren hatte. Erst ein Schiedsgericht zwang Fury zu Duell Nummer drei und verhinderte so den Joshua-Kampf.

Fury könnte nun in einem Mega-Kampf gegen Usyk um alle Weltmeister-Titel im Schwergewicht boxen.

