Amsterdam (SID) - Der beste deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens (Saarwellingen) ist bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 38-Jährige unterlag dem Polen Krzystof Ratajski mit 3:6. Gegen Ratajski war der "German Giant" bereits bei der WM 2021 in London ausgeschieden, als er als erster Deutscher bis ins Achtelfinale vorgedrungen war.