Köln (SID) - Daniel Klose hat beim wichtigsten Darts-Turnier seit der Weltmeisterschaft den Sprung in die zweite Runde geschafft. Der 43-Jährige gewann bei den UK Open in Minehead seine Erstrundenpartie gegen den Franzosen Jacques Labre 6:3, zwei weitere deutsche Spieler sind hingegen bereits ausgeschieden.

Pascal Rupprecht unterlag dem Waliser Nick Kenny 5:6, Qualifikant Lukas Wenig verlor gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan 3:6. Rupprecht und Klose hatten sich über die Qualifying School ihre Startberechtigung für die meisten Turniere der Profitour erspielt, Wenig schaffte als Nachrücker über die Challenge Tour den Sprung nach Minehead.

Insgesamt sind bei den UK Open sieben deutsche Spieler am Start. Ricardo Pietreczko (Nürnberg) spielt in Runde zwei gegen Jelle Klaasen (Niederlande) oder Josh Payne (England), Florian Hempel (Köln) ist am Nachmittag in Runde drei gegen den Engländer Jamie Hughes gefordert. WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) greifen als Teil der Top 32 der Weltrangliste erst in der vierten Runde ein.

Das Major-Turnier ist traditionell das erste Top-Event des Jahres und mit 160 Teilnehmern zugleich das größte auf der Profitour, alle 128 Inhaber einer Tourkarte sind automatisch startberechtigt. Anders als bei anderen Top-Turnieren wird ohne Setzliste gespielt, wegen des dem Pokal ähnlichen Systems werden die UK Open von den Fans auch "FA Cup of Darts" genannt. Das Gesamtpreisgeld beträgt 600.000 Dollar, davon gehen 110.000 an den Sieger.