Kiel (SID) - Dartsprofi Martin Schindler muss weiter auf sein erstes Halbfinale auf der European Tour warten. Der WM-Teilnehmer aus Strausberg erreichte am Sonntag in Kiel zwar zum fünften Mal in seiner Karriere ein Viertelfinale bei der Turnierreihe, scheiterte aber mit 4:6 am Engländer Dave Chisnall.

Schindler bleibt damit 27. der Weltrangliste. Ein Sieg hätte ihn eine Position nach oben befördert und ihm die beste Platzierung seiner Karriere beschert.

WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Zweitrunden-Teilnehmer Florian Hempel waren bereits in ihren Auftaktmatches gescheitert. Qualifikant Lukas Wenig verlor in Runde zwei gegen Schindler. Niko Springer, der sich ebenfalls die Teilnahme am Turnier erspielt hatte, schied in der gleichen Runde gegen Weltmeister Michael Smith (England) aus.

Der bislang letzte Deutsche in einem Halbfinale auf der European Tour war der Idsteiner Max Hopp 2019.