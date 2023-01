Die Darts-WM 2023 ist vorbei und es gibt eine neue "Order of Merit". Der Deutsche Gabriel "Gaga" Clemens ist nach seinem historisch guten Abschneiden erstmals in den Top 20 der besten Dartsspieler der Welt. Er war erst im Halbfinale am späteren Weltmeister Michael Smith gescheitert.

ran zeigt euch die neue Top 20 der "Order of Merit", die Weltrangliste im Darts, nach der WM 2023:

Michael Smith (+3 Plätze verbessert) Peter Wright ( - ) Michael van Gerwen ( - ) Gerwyn Price (-3) Luke Humphries ( - ) Rob Cross (-) Jonny Clayton (-) Danny Noppert (+1) Nathan Aspinall (+1) James Wade (-2) Dimitri Van den Bergh (+4) Joe Cullen (+1 Platz) Dirk van Duijvenbode (+ 1) Jose de Sousa (+3) Ryan Searle (+1) Damon Heta (+4) Ross Smith (+2) Dave Chisnall (-6) Gabriel Clemens (+6) Krzysztof Ratajski (-2)

Darts: Hier stehen die anderen Deutschen in der Weltrangliste

Martin Schindler steht als zweitbester Deutscher nach Clemens auf Platz 27 der Weltrangliste. Damit hat er sich im Vergleich zu vor der WM um zwei Plätze verbessert.

Florian Hempel finden deutsche Darts-Fans auf Platz 50. Damit hat er sich im Vergleich zu vor der WM um zehn Plätze verbessert.

Max Hopp steht auf Platz 89 der "Order of Merit". Der "Maximiser" ist um 14 Plätze gefallen.

Nico Kurz (Platz 171, minus 14 Plätze) und Fabian Schmutzler (Platz 182, minus 14 Plätze) finden sich am unteren Ende der 224 Plätze umfassenden "Order of Merit" wieder.