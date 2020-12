Nach einem dramatischen Achtelfinalspiel ist Gabriel Clemens bei der Darts-WM ausgeschieden.

Der Deutsche unterlag dem Polen Krzysztof Ratajski mit 3:4. Im entscheidenden letzten Leg des Spiels hatten beiden Spieler mehrere Matchdarts vergeben, ehe Ratajski sich den Sieg sicherte.

Der LIVETICKER zum Nachlesen:

+++ Clemens nach mehreren vergebenen Matchdarts raus +++

Für dieses Finalleg gibt es kaum die richtigen Worte. Gabriel Clemens unterliegt seinem Rivalen Krzysztof Ratajski mit 3:4. Beide Spieler vergeben im letzten Leg diverse Matchdarts, am Ende macht Ratajski den Sack zu. Bitterer hätte die Partie für Clemens nicht enden können.

+++ Ratajski vergibt Matchdarts +++

Das gibt es doch nicht. Ratajski vergibt gleich zwei Matchdarts und Gabriel Clemens schlägt zu. Das letzte mögliche Leg muss diese Partie entscheiden.

+++ Ratajski wieder bärenstark +++

Das Scoring des Polen ist einfach stark. Er checkt das nächste Leg und bringt Clemens erneut extrem in Bedrängnis. Ratajski führt in Satz sieben mit 2:1. Gewinnt er das nächste Leg, ist Gaga ausgeschieden.

+++ Clemens im Glück +++

Ratajski hätte die Möglichkeit zum Leg-Gewinn gehabt, doch er vergibt. Der German Giant kann dies nutzen und den Ausgleich herbeiführen.

+++ Ratajski geht in Führung +++

Der Pole erwischt den besseren Start in den letzten Satz und geht mit 1:0 in Führung. Die Spannung ist förmlich greifbar.

+++ Clemens hält dem Druck stand +++

Was eine Performance von Gabriel Clemens. Der Druck im Ally Pally ist extrem - und Gaga hält stand. Der Deutsche checkt die 72 und zwingt seinen Konkurrenten in den entscheidenden siebten Satz.

+++ Ratajski mit Vorentscheidung? +++

Das Scoring von Clemens ist zu schwach und dann schlägt der Pole zu. Er holt den 2:2-Ausgleich. Verliert Clemens das nächste Leg, dann ist die Darts-WM für ihn vorbei.

+++ Clemens glückt nächstes Leg +++

Um Millimeter verpasst Clemens das höchste Finish, darf dann aber doch noch jubeln. Der 37-Jährige checkt die 25 und geht mit 2:1 in diesem sechsten Satz in Führung.

+++ Ratajski mit Highfinish +++

Bärenstarkes Finish von Ratajski. Der Pole checkt die 127 und gleicht aus. Ganz schwere Aufgabe nun für Clemens.

+++ Clemens verschafft sich Vorteil +++

Gutes Leg von Gabriel Clemens. Den Beginn des sechsten Satzes kann der Deutsche für sich entscheiden. Jetzt heißt es dran bleiben.

+++ Ratajski gewinnt auch Satz fünf +++

Jetzt wird es ganz schwer für Gabriel Clemens. Erst fällt ihm ein Pfeil aus dem Board, dann gewinnt Ratajski das Leg und damit auch den Satz. Um nicht auszuscheiden, muss der Deutsche den nächsten Satz unbedingt gewinnen.

+++ Clemens schlägt zu +++

Glück für Clemens. Sein Kontrahent lässt hier eine gute Chance liegen und Gaga schlägt zu. Auch dieser Satz muss im entscheidenden fünften Leg beendet werden. Die Partie ist an Spannung kaum zu überbieten.

+++ Ratajski schlägt zurück +++

Es geht hin und her im Alexandra Palace. Nun gelingt dem Polen das nächste Leg. Ratajski könnte im nächsten Leg den Satz zumachen.

+++ Clemens checkt souverän +++

Der direkte Konter von Clemens folgt zugleich. Der Deutsche checkt die 48 und kommt auch in Sachen 180 in Schwung. Langsam kommt er in Schwung.

+++ Ratajski holt Leg eins +++

Erstmals in diesem Spiel sichert sich nicht Gaga Clemens das erste Leg eines Satzes. Stattdessen geht Ratajski mit 1:0 in Führung.

+++ Satzausgleich für Clemens +++

Und diese Partie bleibt weiterhin offen. Ratajski wirft mehrfach an den Triple-Feldern vorbei und Clemens schlägt zu. Mit 3:2 entscheidet er den vierten Satz für sich und kann zum 2:2 nach Sätzen ausgleichen. Spannung pur im Ally Pally.

+++ Re-Break von Clemens +++

Wichtiges Re-Break von Gaga Clemens. Nach einigen schwachen Momenten kann der Deutsche kontern. Auch im vierten Satz geht es in das entscheidenden fünfte Leg.

+++ Clemens im Checkout zu schwach +++

Das reicht gegen Ratajski einfach nicht. Clemens verpasst mehrere Checkout-Chancen und wird erneut bestraft. Der Pole geht mit 2:1 in Führung.

+++ Ratajski gnadenlos +++

Bitterer Moment für den Deutschen. Erneut gelingt ihm ein Checkout über die Doppel-20 nicht - und prompt wird er bestraft. Ratajski sichert sich den Leg-Ausgleich in Satz vier.

+++ Clemens sichert sich nächstes Leg +++

Das war knapp! Gaga Clemens kann sich erneut das erste Leg eines Satzes sichern. Jetzt heißt es dran bleiben.

+++ Ratajski sichert sich Satz drei +++

Um Millimeter verpasst Gabriel Clemens den Satzgewinn - ganz zur Freude von Ratajski. Damit geht der Pole nach Sätzen mit 2:0 in Führung.

+++ Ausgleich für Gaga +++

Mit seiner dritten 180 gelingt Gaga der Ausgleich. Ratajski wirft jedoch das nächste Leg an.

+++ Clemens geht in Rückstand +++

Souveräne Performance von Ratajski. Der Pole stellt sich das Leg und greift zu. 2:1-Führung im dritten Satz. Jetzt muss Clemens kontern.

+++ Schlechtes Leg von beiden +++

Im zweiten Leg des dritten Satzes bekleckern sich beide Spieler nicht unbedingt mit Ruhm. Ein ums andere Doppel wird verfehlt, am Ende gelingt Ratajski der Leg-Gewinn.

+++ Nächstes Leg für Clemens +++

Und auch in Satz drei geht es richtig gut weiter für den German Giant. Mit einem 11-Darter sichert er sich das erste Leg.

+++ Satzgewinn für Clemens +++

Jubel bei Clemens. Mit einem 25er-Checkout sichert sich der Deutsche im Achtelfinale der Darts-WM seinen ersten Satz zum 1:1-Ausgleich.

+++ Sofortiges Re-Break für Ratajski +++

Und prompt gelingt Ratajski das Re-Break. Vor allem zu Beginn des Legs war Clemens im Scoring zu schwach, um in diesem Leg eine Chance zu haben. Der momentane Average von rund 89 ist noch nicht genug.

+++ Break für Clemens +++

Jetzt kommt der German Giant langsam in Fahrt. Dem 37-Jährigen gelingt gleich der nächste Leg-Gewinn und damit verbunden die 2:0-Führung im zweiten Satz. Mit 2:0 hat er aber auch schon im ersten Satz geführt.

+++ Erleichterung bei Clemens +++

Wichtiges Leg für Gabriel Clemens. Im zweiten Satz kann der Deutsche das erste Leg für sich entscheiden. Gaga hatte aber durchaus Glück, weil Ratajski seine Finish-Chancen verspielte.

+++ Clemens verspielt Satz eins +++

Bitterer Start für Gabriel Clemens. Nach einer 2:0-Führung und einem Satz-Dart geht der erste Satz doch noch verloren. Ratajski kann sich das Leg zum 3:2 und damit die 1:0-Satzführung sichern. Gaga muss seine Schwäche hinsichtlich Triple- und Doppelfeldern ganz schnell abstellen.

+++ Nächstes Leg an Ratajski +++

Nach Clemens gelingt auch Ratajski ein Break. Der Pole kann das Match mit einer Doppel-20 checken. Clemens zeigt sich dagegen noch nicht konstant genug.

+++ Ratajski gelingt Anschluss +++

Im dritten Leg erwischt Clemens nicht seine beste Leistung. Mehrfach verpasst er die Triple-20. Dementsprechend gelingt Ratajski der 1:2-Anschluss.

+++ Auch Leg zwei an Clemens +++

Auch im zweiten Leg zeiht der German Giant gutes Darts. Mit einer Doppel-18 checkt er das Leg und baut seine Führung auf 2:0 aus.

+++ Guter Start für Clemens +++

Guter Start für den Deutschen. Gleich das erste Leg geht an Gaga - Break für den 37-Jährigen.

+++ Die Spieler werfen sich ein +++

Die Spannung im Londoner Ally Pally ist spürbar. Gabriel Clemens und sein Gegner Ratajski werfen sich ein. In wenigen Augenblicken beginnt für Gaga der Kampf um das Viertelfinale.

+++ Das Achtelfinale steht an +++

Herzlich Willkommen im Liveticker auf ran.de. Wir informieren Euch über alle Ereignisse bei der Darts-Weltmeisterschaft

+++ Erster Deutscher im Achtelfinale +++

Mit seinem Triumph gegen dem amtierenden Weltmeister Peter Wright, den er im Entscheidungsleg mit 4:3 nach Sätzen bezwang, schrieb Clemens Geschichte. Als erster deutscher Spieler steht der "German Giant" in der Runde der letzten 16 einer Darts-WM.

Dazu ist der 37-Jährige auch der erste deutsche Spieler, der einen amtierenden Weltmeister bei der WM schlägt. Nun geht es gegen die Nummer 15 der Weltrangliste.

"Natürlich werde ich versuchen, auch ihm einen harten Kampf zu liefern", sagte Clemens dem "ZDF". Ratajski geht mit einer hauchzarten Favoritenrolle in das Match.

+++ Darts-WM: Clemens gegen Ratajski live im TV +++

Wie gewohnt läuft die Darts-WM auch in diesem Jahr im Free-TV auf "Sport1".

Dort sind alle Matches der Darts-WM kostenfrei zu sehen, auch der Auftritt von Clemens gegen Ratajski.

+++ Darts-WM: Clemens gegen Ratajski im Livestream +++

Im Internet überträgt DAZN das Turnier im "Ally Pally" live. Das Angebot ist allerdings kostenpflichtig. Alternativ kann man aber einen Gratismonat (Werbelink) bei DAZN abschließen.

