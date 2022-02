Köln (SID) - Der Schotte Robert Thornton ist der erste Darts-Weltmeister der Senioren. Der 54-Jährige ließ dem dreimaligen BDO-Weltmeister Martin Adams am Sonntagabend im Finale mit 5:1 keine Chance. Damit strich Thornton, der um die Rückkehr auf die PDC-Tour kämpft, 30.000 Pfund Preisgeld ein.

Die neu geschaffene Senioren-WM wurde in der traditionsreichen Circus Tavern in Purfleet ausgetragen, in der zwischen 1994 und 2007 die WM des Weltverbands PDC stattgefunden hatte. Voraussetzung für die Teilnahme an der Erstausgabe war ein Mindestalter von 50 Jahren.