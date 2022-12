Der 16-malige Darts-Weltmeister Phil Taylor hat Fallon Sherrock in den höchsten Tönen gelobt. "Fallon hat jetzt alle Hände voll zu tun, da die Spieler jetzt wissen, wozu sie am Board fähig ist", sagte der 62-Jährige dem "SID": "Kein Spieler wird sie auf die leichte Schulter nehmen, sie ist eine gute Spielerin."

Die 28-Jährige war ursprünglich gar nicht berechtigt, beim größten Dartsevent des Jahres aufzutreten. Doch der zuständige Verband, die PDC, entschloss sich kurzerhand dazu, einen weiteren Startplatz für eine dritte Frau zu schaffen.

Darts-WM 2023: Fallon Sherrock darf teilnehmen

Sherrock nimmt dank einer kurzfristigen Änderung bei der Vergabe der Startplätze zum dritten Mal an der WM teil. Es wurde beschlossen, dass fortan auch der Sieg beim Women's World Matchplay zur WM-Teilnahme berechtigt.

Dieses Turnier hatte Sherrock im Juli diesen Jahres gewonnen.

Kritiker behaupten nun, dass hinter dieser Entscheidung auch Vermarktungsgründe stehen sollen, da die Engländerin für Reichweite sorgen kann.

Auch Darts-Routinier Vincent van der Voort hält die Entscheidung des Verbandes für verdächtig: "Ich mag Fallon, sie ist eine großartige Spielerin und hat für den Darts-Sport viele gute Dinge getan. Aber wenn man sich nicht qualifiziert, qualifiziert man sich nicht", sagte der "Dutch Destroyer" gegenüber "Online Darts TV".

Weiter übte er Kritik am Verband selbst: "Wenn man ins Turnier kommt, sollte das aufgrund der richtigen Kriterien passieren und nicht, weil jemand sagt: 'Du bist zwar nicht qualifiziert, aber wir finden einen Weg, dich ins Turnier zu bekommen.'"

Darts-WM 2023: Sherrock trifft auf Evans

Am Dienstagabend trifft die "Queen of the Palace" auf ihren Landsmann Ricky Evans. Vor drei Jahren hatte die 28-Jährige als erste Frau bei der PDC-WM gegen einen Mann gewonnen und Geschichte geschrieben.

"Ihre Teilnahme weckt Interesse und ist gut für das Spiel", sagte Taylor, der sich auf jeden Fall ihren Auftritt anschauen möchte.