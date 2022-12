Köln (SID) - Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen ist laut Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 3,60 der aussichtsreichste Kandidat auf den Titel bei der WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023). Dem Niederländer folgen der frühere Rugbyprofi Gerwyn Price (Wales/Siegquote 7,00), Vorjahresfinalist Michael Smith (England/8,50) und Titelverteidiger Peter Wright (Schottland/12,00).

Wer auf einen Sieg von Martin Schindler (Strausberg) tippt, erhält im Erfolgsfall das 151,00-Fache seines Einsatzes zurück. Gabriel Clemens (Saarlouis) hat eine Siegquote von 251,00. Der dritte deutsche Teilnehmer Florian Hempel (Köln) geht mit einer 401,00-Quote in das Turnier, ist in seinem ersten Duell am Freitag gegen Keegan Brown (England) allerdings leicht favorisiert (Quote 1,72).