Köln (SID) - Kapitän Sebastian Furchner ist in seinem 1100. DEL-Spiel mit den Grizzlys Wolfsburg unter die Räder gekommen. Der Vizemeister unterlag den Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag zu Hause mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).

Furchner (39) ist erst der zweite DEL-Profi, der diesen Meilenstein erreicht hat. Nur Rekordspieler Mirko Lüdemann absolvierte in seiner Karriere mehr Partien als der Stürmer (1197). Lüdemann (47) beendete seine Laufbahn 2016.

Tye McGinn (6.), Ziga Jeglic (29.), Phillip Bruggisser (36.) und Miha Verlic (38.) trafen für die Gäste, die Tabellenachter sind. Wolfsburg ist Vierter.