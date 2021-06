Köln (SID) - Die Augsburger Panther haben ihre Option bei Brad McClure gezogen und den Vertrag des Stürmers für die Saison 2021/22 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängert. Der 27 Jahre alte Kanadier war Anfang März von den Florida Everblades aus der East Coast Hockey League zu den Schwaben gewechselt. Mit neun Toren und neun Assists in 17 Hauptrundenspielen wurde McClure schnell zu einem Aktivposten in der Offensive.