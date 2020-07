Köln (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg haben für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Matti Järvinen aus der ersten finnischen Liga unter Vertrag genommen. Der 30 Jahre alte Center kommt laut einer Mitteilung der Niedersachsen von KalPa Kuopio und unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Grizzlys.

In Finnlands höchster Spielklasse absolvierte Järvinen 437 Partien und war dabei an 208 Toren beteiligt. "Ich kann mich noch sehr gut an die beiden Auftritte von ihm in der Champions League gegen uns erinnern. Matti ist ein sehr kompletter Spieler, der perfekt zu uns passt", sagte Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.