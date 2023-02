Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Pre-Play-off-Ränge vorgerückt. Durch ein 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) gegen die Straubing Tigers feierten die Franken ihren zweiten Sieg in den vergangenen drei Spielen und verdrängten die Iserlohn Roosters aus dem mittleren Tabellenabschnitt.

Straubing dagegen verpasste nach zuvor zwei Erfolgen nacheinander eine komfortablere Ausgangsposition für den bevorstehenden Endspurt um die ersten sechs Play-off-Plätze. Die Niederbayern haben auf Rang vier weiterhin nur sieben Punkte Vorsprung auf Rang sieben.

Ingolstadt ging durch Gregor MacLeod (31.) in Führung. Zwar kamen die Gäste im Schlussabschnitt durch Michael Connolly (48.) zum Ausgleich, doch Daniel Schmölz (54.) sowie Ryan Stoa (56.) und Patrick Reimer (59.) machten den 13. Heimsieg der Ice Tigers perfekt.