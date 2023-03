Köln (SID) - Die Adler Mannheim stehen im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der achtmalige deutsche Meister gewann auch das dritte Auswärtsspiel in der Serie gegen die Kölner Haie mit 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) und setzte sich mit 4:2-Siegen gegen den Hauptrunden-Sechsten durch.

In Köln hatte der gebürtige Düsseldorfer Maximilian Kammerer die Haie sechs Sekunden vor der ersten Pausensirene in Führung gebracht (20.). David Wolf (24.) und Matthias Plachta (30.), Silbermedaillengewinner mit dem DEB-Team in Pyeongchang, sowie Borna Rendulic (31.) drehten im zweiten Abschnitt die Partie. Andreas Thuresson (35.) verkürzte zwar noch einmal für die Haie, ein dritter Treffer gelang ihnen jedoch nicht mehr.

Auch Red Bull München und die Straubing Tigers können noch am Sonntag in die nächste Runde einziehen. Hauptrundensieger München ist bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven gefordert, Straubing bei den Grizzlys Wolfsburg zu Gast, beide führen in ihrer Serie mit 3:2. Der ERC Ingolstadt steht bereits im Halbfinale, das dritte bayerische Team setzte sich 4:1 in der best-of-seven-Serie gegen die Düsseldorfer EG durch.