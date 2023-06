Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Stürmer Phil Varone verpflichtet. Der 32-jährige Kanadier kommt vom russischen KHL-Klub Spartak Moskau zur DEG und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Das teilten die Rheinländer am Samstag mit.

Der flexible Offensivspieler bringt die Erfahrung aus 97 NHL- und 99 KHL-Spielen mit an den Rhein. "Phil Varone hat in überaus starken Ligen konstant seine Qualitäten bewiesen", sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt: "Mit ihm haben wir den lange gesuchten Top-Center gefunden. Er wird uns in der Offensive deutlich verbessern und soll natürlich in unserer Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen."