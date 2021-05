Riga (SID) - Bei der Eishockey-WM in Riga hat es auch die Slowakei erwischt: Als letztes Team verlor der Weltmeister von 2002 sein erstes Turnierspiel. Nach drei Siegen rutschten die Slowaken in der Gruppe A gegen die Schweiz mit 1:8 (0:1, 0:3, 1:4) böse aus und liegen nun mit Rekordtitelträger Russland und den Eidgenossen nach Punkten gleichauf.

In der Gruppe B zogen die USA nach Zählern mit dem Spitzenreiter Deutschland gleich. Nach dem 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) gegen Gastgeber Lettland trennt nur noch die schlechtere Tordifferenz die Amerikaner von Platz eins. Beide Teams treffen am kommenden Montag (15.15 Uhr/Sport1) aufeinander. Die deutsche Nationalmannschaft hatte am Mittwoch nach drei Erfolgen zum Start 2:3 gegen Kasachstan verloren.

Die Tore für die Schweiz, die sich eindrucksvoll für die 0:7-Pleite gegen Schweden tags zuvor rehabilitierte, erzielten Raphael Diaz (10.), Sven Andrighetto (21.), Romain Loeffel (26./55.), Gregory Hofmann (37./53.), Timo Meier (41.) und Philipp Kurashev (45.). Für die USA waren Matt Tennyson (2.), Brian Boyle (15.), Trevor Moore (32.) und Matty Beniers (34.) erfolgreich.