Riga (SID) - Der starke Aufsteiger Kasachstan hat bei der Eishockey-WM in Riga den Druck auf die deutsche Nationalmannschaft erhöht. Das Team aus der ehemaligen Sowjetrepublik feierte mit 11:3 (1:0, 2:1, 8:2) gegen Italien seinen vierten Sieg im sechsten Spiel und zog in der Gruppe B mit zehn Punkten an der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vorbei.

Die deutsche Mannschaft, die am Mittwoch 2:3 gegen Kasachstan verloren hatte, trifft am Abend (19.15 Uhr/Sport1) auf Titelverteidiger Finnland. Um das Viertelfinale zu erreichen, ist voraussichtlich noch ein Erfolg in den letzten drei Vorrundenspielen notwendig.

In der Gruppe A wahrte Tschechien seine Chance auf die K.o.-Runde. Nach dem 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)-Pflichtsieg gegen Großbritannien schob sich der zwölfmalige Weltmeister erstmals bei diesem Turnier unter die ersten Vier in der Tabelle vor. Libor Sulak traf doppelt. Je zweimal waren auch Roman Startschenko und Artjom Lichotnikow für Kasachstan erfolgreich.