UPDATE, 28. Mai, 20:45 Uhr: Kanada ist Eishockey-Weltmeister - Deutschland holt sensationell Silber!

Kanada besiegt Deutschland mit 5:2 und ist Weltmeister! Die kanadische Defensive war in Drittel Nummer drei einfach nicht mehr zu knacken. Vorne trafen die Kanadier in diesem Abschnitt dreifach und sichern sich so den Titel. Bei Deutschland überwiegt jetzt natürlich erstmal die Enttäuschung, aber das DEB-Team hat ein tolles Turnier gespielt und sichert sich die Silbermedaille.

Wir verabschieden uns von dieser Eishockey-WM, gratulieren Kanada zum Titelgewinn und wünschen dem deutschen Team eine gute Heimreise. Deutschland hat es nicht ganz geschafft Geschichte zu schreiben, sichert sich aber Silber und das ist auch ein enormer Erfolg. Einen schönen Abend noch!

UPDATE, 28. Mai, 20:45 Uhr: DEB-Team trifft im WM-Finale schon wieder - aber Kanada gleicht aus!

Zweite Pause in Tampere, es steht 2:2 zwischen Kanada und Deutschland. Kanada zwang in diesem Drittel den Deutschen etwas mehr ihr Spiel auf und dominierte lange, ohne die ganz großen Torchancen zu haben.

Aus dem Nichts traf dann Daniel Fischbuch zur erneuten Führung für das DEB-Team. Doch wieder schlug Kanada, diesmal in Überzahl, zurück und kam zum Ausgleich. Es ist alles angerichtet für ein spannendes Schlussdrittel. Gleich geht es weiter!

UPDATE, 28. Mai, 19:55 Uhr: Deutschland geht im Finale der Eishockey-WM in Führung - Kanada kontert

Nach dem ersten Drittel steht es zwischen Deutschland und Kanada 1:1. Das DEB-Team kam super rein und belohnte sich in Minute acht mit dem Treffer durch Peterka zum 1:0. Der Treffer hielt auch der Coaches-Challenge der Kanadier stand.

Das erste Drittel des Finales liegt hinter uns. In der 8. Minute lässt Stürmer JJ Peterka Deutschland 🇩🇪 das erste Mal durch seinen Treffer zur 1:0-Führung aufschreien. Doch Kanada 🇨🇦 macht sich ebenfalls bemerkbar. So trifft Samuel Blais in der 11. Minute zum 1:1-Ausgleich 🏒 pic.twitter.com/2hhSHeLXfz — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) May 28, 2023

Doch die Ahornblätter schlugen eiskalt zurück. Nach einem kleinen Fehler in der deutschen Hintermannschaft traf Sammy Blais zum Ausgleich. In der Folge war Kanada etwas besser und erhöhte den Druck, Deutschland schaffte es aber immer wieder selbst für Entlastung zu sorgen und kam auch zu Abschlüssen. Alles noch drin, gleich geht es weiter!

Eishockey-WM 2023: Deutschland greift gegen Kanada nach erstem WM-Titel

Mit einem dramatischen 4:3-Sieg in der Overtime gegen die USA ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ins Finale der Weltmeisterschaft eingezogen. Die erste WM-Medaille seit 1953 hat die DEB-Auswahl damit sicher.

Im Endspiel wartet mit dem Rekord-Weltmeister Kanada allerdings der vielleicht schwerste Gegner des gesamten Turniers auf die Mannschaft von Trainer Harold Kreis. Trotzdem glauben die Deutschen an den Erfolg.

NHL-Crack Nico Sturm sagte nach dem Finaleinzug: "Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt können wir auch noch ein Spiel gewinnen." Dabei musste er aber zugeben, ursprünglich nicht an das Endspiel geglaubt zu haben: "Ich muss ehrlich sagen: Ich habe für viele Tage gepackt, aber nicht bis morgen. Ich habe seit vier Tagen dasselbe Paar Socken an. Aber jetzt ist auch Wurst, jetzt kann ich sie auch noch einen Tag mehr anziehen."

Schlägt die DEB-Auswahl Kanada, wäre es der erste WM-Titel für die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Geschichte.

Eishockey-WM, Kanada vs. Deutschland heute live: Wann und wo findet das Finale statt?

Austragungsort ist Tampere in Finnland. Das Finale beginnt am 28. Mai um 19:20 Uhr.

Kanada - Deutschland heute live: Wo läuft das Finale der Eishockey-WM 2023 im Free-TV?

Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Begegnung live bei Sport1 zu sehen.

Kanada - Deutschland, Finale heute live: Wo läuft die Eishockey-WM 2023 im Pay-TV?

Im Pay-TV wird die Begegnung von Magenta Sport übertragen.

Kanada vs. Deutschland live: Wer überträgt die Eishockey-WM 2023 heute im Livestream?

Das Finale wird im kostenfreien Livestream bei Sport1 gezeigt und lässt sich via App oder Webbrowser abrufen. Magenta Sport bietet zudem einen kostenpflichten Livestream an.

Kanada gegen Deutschland heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Finale der Eishockey-WM 2023?

Im Liveticker auf ran.de verpasst ihr keine wichtigen Szenen auf dem Eis und werdet nahezu in Echtzeit informiert.

