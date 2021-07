Krefeld (SID) - Zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen die Krefeld Pinguine einen herben Ausfall verkraften. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, muss Neuzugang Thomas Di Pauli seine Karriere beenden und sich in medizinische Behandlung begeben. Genauere Hintergründe wurden nicht bekannt gegeben.

"Wir sind geschockt über die Nachricht, die uns Thomas übermittelt hat. Wir sind nicht nur davon überzeugt, dass er uns sportlich weitergebracht hätte, auch menschlich hat sich Thomas absolut vorbildlich verhalten", sagte Geschäftsführer Sergey Saveljev. Der Klub habe "vollstes Verständnis" für die Entscheidung des 27-Jährigen.

Di Pauli, der für die Pittsburgh Penguins zweimal in der NHL spielte, hatte sich im vergangenen Jahr auf sein Comeback vorbereitet. Der Center müsse nun jedoch auf seinen Körper hören, nähere Angaben machten er und der Klub nicht.