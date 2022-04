Dresden (SID) - Mit vier neuen Spielern setzt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai) fort. Daniel Fischbuch, Mirko Pantkowski (beide Düsseldorf), Julius Karrer (Nürnberg) und Janik Möser (Wolfsburg) verstärken das Team von Bundestrainer Toni Söderholm, das am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) und Samstag (17.00/Sport1 und MagentaSport) in Dresden gegen die Slowakei testet.

"Wir wollen uns in dieser dritten Phase unserer WM-Vorbereitung natürlich wieder weiterentwickeln und auf die vorangegangenen Phasen in Chomutov und Rosenheim aufbauen", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Ziel sei es "die bisherige Dynamik zu nutzen und erneut einen Schritt weiter nach vorne Richtung Helsinki zu machen". Nicht mehr dabei im nun 27-köpfigen Aufgebot sind Nikita Quapp (Krefeld) und Daniel Pietta (Ingolstadt).

Nach den Länderspielen in Dresden folgt die letzte Vorbereitungsphase mit einem Test gegen Österreich in Schwenningen (8. Mai). Dann sind voraussichtlich auch die NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Tim Stützle (Ottawa Senators) und Moritz Seider (Detroit Red Wings) dabei.