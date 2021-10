Der Hamburger SV will mit einem Sieg den Anschluss an die Tabelle halten. Aktuell steht der HSV auf Rang sieben und hat vor dem 10. Spieltag fünf Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Düsseldorf auf der anderen Seite steht sogar noch ein bisschen schlechter da: Die Fortunen holten drei Siege und sammelten elf Punkte.

Letzten Spiele zwischen dem HSV und F95:

Das letzten Duelle beider Mannschaften datieren aus der Bundesliga Saison 2016 / 2017. Im Hinspiel konnte der S04 sich mit 1:0 in der heimische Veltins Arena durchsetzen. Im Rückspiel im Mai 2017 trennten sich beide Teams 1:1

Nächsten Spiele / Termine Hamburger SV:

Zweite Liga 11. Spieltag:

SC Paderborn - Hamburger SV (Fr. 22.10.21 - 18:30 Uhr)

DFB Pokal 2. Runde:

1.FC Nürnberg - Hamburger SV (Di. 26.10.21 - 20:45 Uhr)

Nächsten Spiele / Termine Fortuna Düsseldorf:

Zweite Liga 11. Spieltag:

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC (Sa. 23.10.21 - 13:30 Uhr)

DFB Pokal 2. Runde:

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf (Mi. 27.10.21 - 20:45 Uhr)

Spielberichte vom letzten (9.) Spieltag

Erzgebirge Aue - Hamburger SV 1:1 | Der Hamburger SV kommt in Aue mit einem blauen Auge davon! Allerdings profitieren die Hanseaten im Spiel der kuriosen Treffer von einem Blackout von Dirk Carlson, der den Ball in der letzten Aktion der Nachspielzeit zum 1:1 in das eigenen Netz köpft. Ansonsten haben die Veilchen einen starken Auftritt hingelegt und wären sogar der verdiente Sieger gewesen... Weiterlesen.

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 2:3 | Paderborn feiert den nächsten Auswärtssieg und gewinnt ein spektakuläres Fußballspiel am Rhein mit 3:2! Von der ersten bis zur letzten Sekunde spielten beide Teams mutig nach vorne und sorgten für beste Unterhaltung. Sowohl F95 als auch der SCP gaben im Spielverlauf satte 22 Torschüsse ab... Weiterlesen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Der HSV empfängt Fortuna Düsseldorf am Samstag zum Topspiel der 2. Liga. Anpfiff der Partie ist am 16. Oktober um 20:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky - HSV vs. F95

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen Hamburg und Düsseldorf um 20 Uhr. Pünktlich zum Anpfiff um 20.30 Uhr geht es dann live ins Volksparkstadion.

Hamburg vs. Düsseldorf - im Livestream bei Sport1 & Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich.

ran.de Liveticker zu Hamburger SV vs. Fortuna Düsseldorf

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - HSV vs. Düsseldorf

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

