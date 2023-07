Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird seinen Fans im Rahmen des revolutionären Pilotprojekts "Fortuna für alle" in den drei Heimspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 21. Oktober 2023, 20:30 Uhr), gegen den FC St. Pauli (26. bis 28. Januar 2024) und gegen Eintracht Braunschweig (5. bis 7. April 2024) freien Eintritt gewähren. Das teilte der Klub am Montag mit.

Ende April hatte die Fortuna das im Nachgang heftig diskutierte Vorhaben vorgestellt. Es sieht langfristig vor, den Fans zu jedem Heimspiel kostenlosen Zugang zu verschaffen. Zu den Kernpunkten gehören zudem eine transparente Mittelverwendung für Nachwuchs, Frauen- und Mädchenfußball und den Breitensport in der Stadt.

Auswahl der Spiele richtete sich nach verschiedenen Kriterien

In der anstehenden Zweitligasaison soll das Projekt bei drei Heimspielen getestet werden. Die Wahl richtete sich laut Aussage des Klubs nach verschiedenen Kriterien. So sollen die Spiele "den Fans eine tolle Atmosphäre bieten. In Sachen Attraktivität und Tradition sollten die Gegner zur Fortuna passen", hieß es.

Zudem sei darauf geachtet worden, "dass genügend Zeit zwischen den einzelnen Freispielen besteht, um die Möglichkeit zu haben, von Spiel zu Spiel zu lernen, Abläufe zu verbessern und Kritikpunkte anzugehen", erklärte der Klub. Weiterhin sollten "alle Phasen der Saison" abgedeckt werden.

Für das erste Freispiel gegen Kaiserslautern können sich Fans ab Mitte September bewerben. Voraussetzung ist ein Account im Online-Ticketshop der Fortuna. Über das genaue Vorgehen wird der Klub rechtzeitig informieren.