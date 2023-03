Köln (SID) - Wegen anhaltender Beschwerden hat sich Mittelfeldspieler Adrian Beck vom 1. FC Heidenheim einer Operation an der rechten Achillessehne unterzogen. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, sei der Eingriff in der vergangenen Woche erfolgreich verlaufen. Beck habe bereits mit der Reha begonnen, werde dem Aufstiegsaspiranten in der restlichen Saison aber voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der 25-Jährige hatte sich bereits seit dem Winter mit den Achillessehnenbeschwerden herumgeschlagen und stand in der Rückrunde nicht mehr im Kader von Trainer Frank Schmidt. Zuvor war er seit seinem Wechsel im Sommer vom Regionalligisten SSV Ulm 1846 nach Heidenheim in 16 von 17 Hinrundenspielen zum Einsatz gekommen, in denen er drei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.