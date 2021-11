München - Gegen Markus Anfang wird ermittelt. Das ist seit Donnerstagabend bekannt, als Werder Bremen mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit ging. Dem Trainer wird vorgeworfen, ein gefälschtes Impfzertifikat zu nutzen. Somit könnte er auch ohne Immunisierung die vielerorts geltende Testpflicht umgehen.

Der Ex-Profi dementiert die Anschuldigungen entschieden. Der Verein vertraut dessen Aussagen laut Sportchef Frank Baumann. Vielmehr äußert der Kritik am Vorgehen der Behörden. ran bringt Licht in den Fall Anfang.

Durch Corona-Test von Friedl wurden Ermittler auf Anfang aufmerksam

Der Verdacht kam allem Anschein nach im Zuge des positiven Corona-Tests von Marco Friedl zu Beginn der Länderspielpause auf. Der Österreicher musste sich in Quarantäne begeben, alle Kontaktpersonen ihren Impfstatus offenlegen. Denn wer nicht immunisiert ist, muss sich ebenfalls selbstisolieren.

Laut Baumann seien folglich die entsprechenden Nachweise dem Gesundheitsamt vorgelegt worden: "Da war es dann so, dass bei dem Impfausweis von Markus Anfang angeblich etwas nicht klar war." Mehr ins Detail ging der 46-Jährige nicht.

Impftermin soll sich mit Tätigkeit für Werder überschnitten haben

Laut der "Deichstube" seien in Anfangs Impfausweis "die leicht zu überprüfende Chargennummer des Impfstoffes und ein Impfdatum unstimmig" gewesen. Demnach habe sich ein Impftermin mit seiner Tätigkeit als Werder-Trainer überschnitten. Die Behörde habe den Fall eingehend geprüft und erst dann die Staatsanwaltschaft ins Spiel gebracht.

Trotz dieser mutmaßlichen Indizien gilt zunächst wie für jeden Bürger die Unschuldsvermutung. So sieht es auch Baumann: "Markus hat uns versichert, dass alles korrekt gelaufen und er geimpft ist. Es gibt für uns keinen Anlass, daran zu zweifeln."

Anfang spricht von zwei Impfungen im Impfzentrum

Der Coach war bereits in der offiziellen Vereinsmitteilung zu Wort gekommen, derzufolge Anfang irritiert und verärgert sei. Nach seinen "beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum" habe er "die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen", diesen dann "in der Apotheke digitalisieren lassen".

Nun steht er plötzlich am öffentlichen Pranger. Denn egal, wie die Geschichte ausgeht, irgendwas bleibt ja doch immer hängen. Davon wird auch Joshua Kimmich ein Lied singen können, schließlich muss der Bayern-Profi nach seinem Outing stets als Synonym für ungeimpfte Fußball-Profis herhalten.

Offenbar Tausende Verfahren wegen gefälschter Impfzertifikate

Doch natürlich besteht ein Riesenunterschied dazwischen, sich nicht impfen zu lassen - was zumindest noch jedem Menschen in Deutschland offensteht - und dem Schritt, einen gefälschten Impfausweis zu nutzen. Letzteres ist eine Straftat, vor der aber offenbar viele Bürger nicht zurückschrecken.

So berichtete die "Tagesschau" zu Monatsbeginn unter Bezugnahme auf "Report Mainz", es würden Tausende Ermittlungsverfahren wegen von Apotheken aufgedeckten Impfpass-Fälschungen laufen. Allein das Landeskriminalamt Bayern habe auf "mehr als 600 Fälle" verwiesen.

Falscher Impfausweis in Apotheke noch kein Straftatbestand

Das Fatale: Bislang war in Deutschland das Vorlegen eines gefälschten Impfausweises in Apotheken gar nicht strafbar, solange es das Werk einer Privatperson war. So urteilte kürzlich das Osnabrücker Landgericht.

Das würde demnach auch bei der Nutzung in einem Restaurant oder vielen anderen öffentlichen Einrichtungen gelten. Ein Vergehen wäre es dagegen offenbar nur in staatlichen Institutionen wie Behörden und Versicherungen. Unglaublich, unfassbar!

Anfang könnte womöglich ein Jahr Haft drohen

Nun soll mit einer Anpassung des Infektionsschutzgesetzes diese laut Gerichts-O-Ton "Strafbarkeitslücke" geschlossen werden. Ein bereits durch den Bundestag abgesegnetes Corona-Regelwerk würde den Handlungsspielraum für Gerichte auf bis zu fünf Jahre Haft für die gewerbs- oder bandenmäßige Herstellung festsetzen.

Nutzer von gefälschten Impfpässen drohen Geldstrafen oder bis zu zwölf Monate hinter Gittern. Das wäre also auch der Rahmen im Fall Anfang, sollte sich der Bremer Trainer tatsächlich schuldig gemacht haben und überführt werden.

Weitere Details laut Baumann erst nächste Woche

Laut Baumann werde jedoch frühestens "in der kommenden Woche" mit weiteren Details gerechnet. Damit liegt ein Schatten auf dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Bis dahin hängen Anfang und Co. quasi in der Schwebe. Das Thema wird vor sich hin gären. Ehe sich alles in Wohlgefallen auflöst oder der große Knall folgt.

Anfang offenbar noch gar nicht von Behörden kontaktiert

Die Grün-Weißen zeigen sich kommunikativ, würden sich aber offenbar mehr Offenheit der Behörden wünschen. "Bis jetzt ist es so, dass Markus noch überhaupt nicht kontaktiert wurde", monierte Baumann am Freitagmittag in einer Medienrunde.

Und weiter: "Für ihn ist es nicht schön, mit Vorwürfen belastet zu werden, von denen man gar nicht weiß, was genau das Problem ist. Es gibt keine offiziellen Hinweise. Markus ist bereit, mit den Ämtern im Austausch zu sein."

Baumann plädiert für enge Abstimmung

Das Verständnis für diese Geheimniskrämerei hält sich beim einstigen Werder-Kapitän in Grenzen: "Wir sind grundsätzlich sehr eng in der Abstimmung. Warum das in diesem Fall nicht mit dem Betroffenen direkt besprochen wurde, erschließt sich mir nicht ganz."

Aber auch Baumann wird bewusst sein, dass Werder Bremen noch früh genug von der Staatsanwaltschaft hören wird.

Marcus Giebel

