München - Freitag, 15:30 Uhr, ist mittlerweile ein fester Termin im Kalender der Fußballfans geworden. Dann geht die nächste Ausgabe der ran Bundesliga-Webshow an den Start. Dabei blicken Moderator Max Zielke und Sidekick Floyd Schmidt dieses Mal auf den 23. Spieltag in Deutschlands Eliteliga.

Thema der Sendung ist der Höhenflug von Eintracht Frankfurt, die auf dem besten Weg sind, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Champions League einzuziehen. Außerdem wird auch über Sturmjuwel Erling Haaland gesprochen. Und dafür ist der perfekte Gast zugeschaltet.

Zu Gast: Eintracht-Ikone Jan Aage Fjörtoft

Der norwegische Ex-Stürmer kennt sich besten mit der Eintracht aus Frankfurt aus, schließlich spielte er von 1999 bis 2001 selbst für die Adler. In 54 Spielen erzielte er 17 Tore, inklusive seines legendären Übersteiger-Tors zum 5:1 gegen Kaiserslautern, welches den Frankfurtern den Klassenerhalt in der Bundesliga sicherte. Er wird erklären, was das aktuelle Team so stark macht und wo es sich in der Geschichte des Frankfurter Fußballs einordnen kann.

Wer ist derzeit der beste Stürmer Europas? Auch dazu wird sich Jan Aage Fjörtoft äußern. Seinen Landsmann Erling Haaland kennt er bestens und wird vermutlich auch das ein oder andere Geheimnis des BVB-Juwels verraten.

Not only a goal - it’s art https://t.co/hAMKVIGPWr — Jan Aage Fjortoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) February 23, 2021

Das alles am Freitag in "15:30 - Der ran Bundesliga Countdown" live auf ran.de und auf unserem Facebook-Account @ransport. Einschalten lohnt sich!

Bundesliga live in SAT.1 und ran.de

Ab 2021 übertragen SAT.1 und ran.de Spiele aus der Bundesliga live! Mit dem Supercup und dem Bundesliga-Auftaktspiel 2021 steigen SAT.1 und ran wieder in die Bundesliga-Berichterstattung ein.

Der Sender sichert sich das einzige und exklusive Free-TV-Live-Paket: insgesamt neun Live-Spiele pro Saison, darunter neben dem Auftakt und dem Supercup auch die Spiele vor und nach der Winterpause sowie der Auftakt der 2. Bundesliga und die Relegationsspiele für die 1. und 2. Bundesliga. Das Rechtepaket gilt für insgesamt vier Spielzeiten.

