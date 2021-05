München (SID) - Javi Martinez sagt nach neun überaus erfolgreichen Jahren bei Bayern München "Servus": Der 32 Jahre alte Spanier und der deutsche Fußball-Rekordmeister gehen ab Sommer wie erwartet getrennte Wege. Man habe sich "einvernehmlich" darauf verständigt, "den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", teilten die Münchner am Dienstag mit.

Verein und Fans hätten München "zu meiner Heimat gemacht! Schon am ersten Tag habe ich das 'Mia san mia' und das Besondere am FC Bayern gespürt. Ich habe diesen Verein gelebt, immer alles für ihn gegeben. Der FC Bayern und seine Fans werden immer in meinem Herzen bleiben. Muchas gracias, Dankeschön, Servus ? wir sehen uns", sagte Martinez in emotionalen Worten.

2012 war Martinez für die damalige Rekordsumme von 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu den Bayern gewechselt. Der Mittelfeldspieler holte mit den Münchnern in jedem Jahr die deutsche Meisterschaft, bislang acht, fünfmal den DFB-Pokal, zweimal die Champions League und den Klub-WM-Titel. Höhepunkte waren die historischen Triple-Jahre 2013 und 2020 sowie der Siegtreffer in der Verlängerung im UEFA Supercup 2020.

"Es war eine schwierige Entscheidung, als wir Javi Martinez im Sommer 2012 geholt haben, weil die Ablöse eine absolute Rekordsumme für uns dargestellt hat. Die Entscheidung war goldrichtig", betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Martinez habe den Bayern "spielerisch große Qualität verliehen und menschlich immer hervorragend zu uns gepasst". Er werde "immer ein wichtiger Teil der FC Bayern-Familie bleiben", so Rummenigge. Für Sportvorstand Hasan Salihamidzic war der Spanier "ein prägender Spieler, auf dem Rasen, aber auch in der Kabine und im Umfeld des ganzen Vereins".

Wohin Martinez wechseln wird, ist offen. Im vergangenen Sommer war bereits über eine Rückkehr nach Bilbao spekuliert worden.