München - Für die Fans von Schalke 04 gab es die erste Hiobsbotschaft des Wochenendes bereits am Freitag. Die DFL hatte die zeitgenaue Ansetzung der Bundesliga-Spieltage 22 bis 28 bekannt gegeben und den FC Schalke bei den Auswärtspartien, sagen wir mal, nicht gerade begünstigt.

Wie schon in der Hinrunde spielt Königsblau in der Fremde auffällig selten samstags um 15.30 Uhr. Freitagabend oder - noch schlimmer - Sonntag, 18 Uhr. Ein Unding für Reisefreaks. Die Reaktionen der Schalke-Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Nur, weil wir Fans der Mannschaft bis zum Mars folgen würden, heißt es nicht, dass die DFL uns zum Narren halten kann", schrieb einer.

Nübel verlässt Schalke am Saisonende

Was am Freitag schon schlecht begann, wurde im Laufe des letzten Advent-Wochenendes in diesem Jahrzehnt nicht wirklich besser. Am Samstag konnte Schalke eine Heimpleite gegen den SC Freiburg gerade noch verhindern und am Sonntag wurden die Fans der Knappen schon wieder hinters Licht geführt. Diesmal aber nicht von der chronisch unbeliebten DFL, sondern vom eigenen Kapitän!

Alexander Nübel hat sich entschieden: Am 30. Juni 2020 ist Schluss für den Torhüter auf Schalke. Alle Versuche der Klubchefs, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Nübel zu verlängern, sind im letzten halben Jahr gescheitert.

"Wir haben Alex in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen, die bereits in der Hinrunde viele Sympathien gewonnen hat", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Bevorstehender Wechsel zum FC Bayern München

Gleichzeitig ließ Schneider durchblicken, dass die Chance, Nübel zu überzeugen, auf Schalke zu bleiben, von Anfang an nicht besonders groß war. "Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht", so Schneider.

Nübel hat sich folglich schon vor längerer Zeit entschieden, Schalke im kommenden Sommer zu verlassen. Er ist 23 Jahre alt und will den nächsten Schritt machen. Doch einer nach vorne ist es nicht, sollten sich die Informationen von "Bild" und "Sportbild" bewahrheiten. Demnach wird Nübel beim FC Bayern München einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Dort, wo Manuel Neuer kurz vor der Vertragsverlängerung bis 2023 steht.

Laut "Bild" soll Nübel in München in den nächsten drei (!) Jahren angelernt werden, täglich auf höchstem Niveau trainieren, angeblich in Absprache mit Neuer und den Trainern regelmäßig Einsätze bekommen, um dann 2023 die Nummer eins im Bayern-Tor zu werden.

Bayern-Bank statt garantierter Nummer-eins-Status

Nübel setzt sich also mehr oder weniger drei Jahre lang auf die Bayern-Bank, anstatt als Führungsspieler den auf Schalke von Trainer David Wagner eingeschlagenen Weg weiterzugehen oder aber zu einem Verein zu wechseln, der ihm einen sofortigen Nummer-eins-Status garantiert. Der AC Milan soll stark an einer Verpflichtung von Nübel interessiert gewesen sein, auch RB Leipzig hätte Nübel gerne unter Vertrag genommen.

Sollte der Deal zustande kommen, gäbe es nur einen Gewinner: den FC Bayern. Neuer ist die Gegenwart, Nübel die Zukunft im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Beide gleichzeitig über einen so langen Zeitraum im Kader zu haben, ist mehr als Luxus.

Schubert muss Nummer eins auf Schalke bleiben

Nübel dagegen steht ein Spießrutenlauf bevor. Nach seiner Kung-Fu-Attacke gegen Frankfurts Mijat Gacinovic ist er noch bis Ende Januar zum Zuschauen verurteilt. Und es ist nach der Entscheidung von Sonntag schwer vorstellbar, dass er in der Rückrunde noch einmal ins Schalker Tor zurückkehrt. Das ist den Fans der Königsblauen nicht zu vermitteln.

Und sportlich ist auch nicht nötig. Mit Markus Schubert hat Schalke die aktuelle Nummer eins der deutschen U-21-Nationalmannschaft im Kader.

