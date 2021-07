Bielefeld (SID) - Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld verleiht Offensivspieler Noel Niemann (22) für ein Jahr an den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg. Das teilten die Ostwestfalen am Dienstag mit. "Für Noel ist es wichtig, konstant Spielpraxis auf hohem Niveau zu bekommen, um die gute Entwicklung fortzusetzen. Wir werden seine Zeit in Hartberg genau verfolgen", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.