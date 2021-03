München - Im Kampf um den Bundesliga-Titel trifft der FC Bayern am 26. Spieltag auf den VfB Stuttgart. Der Anstoß erfolgt am Samstag, 20. März, um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Souverän qualifizierte sich zuletzt der FC Bayern für das Viertelfinale der Champions League. Lazio Rom war in der K.o.-Runde keine Hürde (4:1, 2:1). Nun geht es in der Bundesliga weiter, wo der Rekordmeister auch wieder von der Tabellenspitze grüßt. Alles Friede, Freude, Eierkuchen also? Mitnichten! Zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hassan Salihamidzic brodelt es. Die Stimmung ist angespannt.

Der VfB Stuttgart spielt als Aufsteiger eine hervorragende Saison. Als Tabellenachter sind längst alle Abstiegssorgen vom Tisch. Selbst die Qualifikation zur Europa League ist nicht ausgeschlossen. Immerhin sind es zum Tabellensechsten Bayer Leverkusen nur vier Punkte Rückstand. Einer der Garanten für diese starke Saison ist Angreifer Sasa Kalajdzic. Der 23-Jährige traf in allen der vergangenen sieben Bundesliga-Spielen mindestens einmal.

FC Bayern - VfB Stuttgart live im TV

Das Spiel zwischen den Bayern und Stuttgart wird live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Sowohl in der Konferenz als auch das Einzelspiel. Diese Angebote sind kostenpflichtig.

FC Bayern - VfB Stuttgart im Livestream

Zudem bietet Sky in der kostenpflichtigen Sky Go App auch Livestreams zum Einzelspiel sowie der Konferenz-Übertragung an.

FC Bayern - VfB Stuttgart im Liveticker

Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts! Aufstellungen, Tore, strittige Szenen oder die wichtigsten Statistiken sind in Echtzeit abrufbar!

