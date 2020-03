Dortmund - Sportdirektor Michael Zorc vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sieht die Liga angesichts der Coronakrise vor ungeahnten Problemen bei Transfers in den nächsten Monaten. "Dieser Sommer wird unlustig", sagte der Ex-Nationalspieler dem "kicker".

Alle Entwicklungen auch in unserem Corona-Ticker

Der BVB sei allerdings nicht allein, vielmehr seien alle Vereine betroffen. "Bei allen Klubs herrscht eine große Unsicherheit", betonte Zorc: "Wir müssen erst einmal diese Krisensituation managen."

Die Personalplanungen werden zurzeit weitgehend auf Eis gelegt. "Drei Transfers in drei Tagen wird es in diesem Jahr nicht geben", äußerte Zorc. Im Winter-Transferfenster hatten die Schwarz-Gelben für Erling Haaland (RB Salzburg/20 Millionen Euro) und Emre Can (Juventus Turin/21 Millionen Euro) tief in die Tasche gegriffen. Zurückhaltung ist beim BVB jetzt angesagt, "wir wissen schließlich nicht, wann wieder gespielt werden kann", meinte Zorc.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.