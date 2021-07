Duisburg (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Das Team um Neu-Trainer Marco Rose unterlag am Samstag in Duisburg Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum mit 1:3 (0:0). Der Aufsteiger setzte damit ein erstes Ausrufezeichen in der Saisonvorbereitung.

Soma Novothny (66.) und Silvere Ganvoula (69.) brachten den Aufsteiger aus Bochum mit einem Doppelschlag in Führung. Herbert Bockhorn legte wenig später per direkt verwandeltem Freistoß nach (78.). Die Dortmunder, bei denen Neuzugang Gregor Kobel im Tor seine BVB-Premiere feierte, kamen durch U23-Spieler Marco Pasalic nur noch zum Anschlusstreffer (83.).

In der BVB-Startelf fanden sich prominente Namen wie Marco Reus, Julian Brandt, Giovanni Reyna oder Mo Dahoud. Starstürmer Erling Haaland stand wenige Tage nach seiner Rückkehr ins Training nicht im Kader. Mit Beginn der zweiten Hälfte brachte Rose elf Spieler aus der U23.

Am Dienstag hatte die Borussia beim Rose-Debüt mit 2:0 (2:0) gegen Regionalligist FC Gießen gewonnen. Der VfL absolvierte insgesamt bereits vier Testspiele, von denen er drei gewann.

Ursprünglich war am Samstag ein Dreierturnier mit dem MSV Duisburg und den beiden Bundesligamannschaften geplant gewesen, der Kader des Drittligisten ist nach drei positiven Coronafällen allerdings bis auf Weiteres unter Quarantäne gestellt worden.