Bundesliga

Mönchengladbach: Die Flop-11 seit 2000

Borussia Mönchengladbach hat vor allem in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesliga, aber auch in Europa, immer mal wieder für mächtig Furore und Aufsehen gesorgt. Doch es gab in den letzten 20 Jahren auch andere Zeiten. ran.de zeigt die Flop-Elf der Gladbacher seit dem Jahrtausendwechsel.