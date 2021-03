Frankfurt am Main (SID) - Bei den Fußballerinnen des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist es erneut zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Wegen dreier positiver Tests "befindet sich fast der gesamte Kader in häuslicher Quarantäne", teilte der Klub am Dienstag mit. Das für Mittwoch angesetzte Spiel gegen die SGS Essen muss abgesagt werden, die Ergebnisse einer weitere Testreihe sollen bis Mittwochabend vorliegen. Betroffen sind eine Spielerin und zwei Staffmitglieder.

Bereits im Februar war es bei der Eintracht zu Corona-Infektionen gekommen. Infiziert waren Trainer Niko Arnautis und zwei namentlich nicht genannte Spielerinnen.