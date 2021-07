München - Der erste Eindruck ist bekanntlich enorm wichtig.

Diese Weisheit gilt natürlich auch für neue Trainer und ganz besonders für Julian Nagelsmann, für den der FC Bayern 25 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen hat. Die Erwartungen sind riesig, der 33-Jährige soll eine neue Ära beim Rekordmeister aus München prägen.

Ein guter Start wäre deshalb wichtig. Beim FC Bayern, wo nichts anderes als Siege und Titel zählen, dürfen nicht viele Spiele verloren werden, bevor es im Umfeld unruhig wird. Schließlich sind die Fans erfolgsverwöhnt, neun Meisterschaften in Serie durften bejubelt werden. Vorneweg marschieren, die Liga dominieren, das verlangt das "Mia san mia" der Bayern.

Nagelsmanns suboptimale Voraussetzungen

Genau für diese Art von Fußball steht Julian Nagelsmann, darum haben ihn die Bayern ja auch verpflichtet. Die Voraussetzungen für den neuen Trainer sind vor dem Start in die Saison 2021/22 aber nicht die besten.

Fast schon traditionell tut sich der FC Bayern in Spielzeiten, die auf große Turniere folgen, etwas schwerer mit dem Aufgalopp in der Bundesliga. Schließlich hat der Rekordmeister fast ausschließlich Nationalspieler im Kader, die wegen des verlängerten Urlaubs Teile der Vorbereitung verpassen. Was natürlich besonders schwierig ist, wenn es darum geht, die Spielidee eines neuen Trainers zu verinnerlichen.

Verschärft wird die Situation noch dadurch, dass nun gleich zwei wichtige Abwehrspieler ausfallen.

Davies und Hernandez fallen aus

Am Montag teilten die Bayern mit, dass sich Alphonso Davies bei der Vorbereitung für den Gold Cup mit der kanadischen Nationalmannschaft einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen hat. Operiert werden muss der 20-Jährige nicht, er wird in München konservativ behandelt.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic geht von einer Ausfallzeit "von vier bis sechs Wochen aus", etwa bis "Mitte August".

Der 20-Jährige verpasst damit die ganze Vorbereitung und vermutlich die ersten Partien der neuen Saison: im DFB-Pokal beim Bremer SV, den Super Cup gegen Borussia Dortmund (am 17. August live in SAT.1 und auf ran.de) und den Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (am 13. August live in SAT.1 und auf ran.de).

Besonders bitter ist, dass mit Lucas Hernandez ein weiterer potenzieller Linksverteidiger für den gleichen Zeitraum ausfällt. Der Franzose wurde am Meniskus operiert.

"Wir wissen, wie ehrgeizig Lucas und Alphonso sind, die würden gern früher wieder spielen, da müssen wir sie eher bremsen", so Salihamidzic.

Richards' großer Sprung

Der einzige verbleibende echte Linksverteidiger ist Neuzugang Omar Richards. Vieles deutet daraufhin, dass Nagelsmann auf den Neuzugang vom FC Reading als linken Schienenspieler setzen wird. Oder besser: setzen muss.

Eine tragende Rolle war Richards so schnell wohl sicherlich nicht zugedacht, aber das Verletzungspech zwingt Nagelsmann direkt dazu, zu improvisieren.

Angst vor dem Sprung von der zweiten englischen in die Bundesliga hat Richards jedenfalls nicht, wie er bei seiner Vorstellung verriet: "Du weißt nie, was passiert, musst bereit sein, wenn die Gelegenheit kommt - und ich bin bereit."

Der 23-Jährige wisse, was ihn für ein Level erwartet, sagte er mit einem Augenzwinkern: "Ich habe viele Bayern-Spiele auf Youtube gesehen. Das ist eine gute Ressource."

Hasan Salihamidzic glaubt an die Stärken des neuen Mannes: "Er hat eine feine Ballkontrolle, feine Technik, ein gutes Dribbling, gutes Passspiel und ist gut unter Druck. Er kann in unserer Mannschaft eine große Rolle spielen."

Upamecano gleich Abwehrboss

Im Abwehrzentrum ist die Lage etwas entspannter, schließlich holten die Bayern jüngst Dayot Upamecano aus Leipzig. Der 22-Jährige wird wohl gleich die Rolle des Abwehrbosses übernehmen müssen - eine Rolle, die er unter Nagelsmann bei RB aber ohnehin schon innehatte.

Und die er offenbar auch beim FC Bayern auszufüllen gedenkt. Salihamidzic berichtete, dass der Franzose nach seiner Unterschrift den Stift beiseite gelegt und gleich eine kurze Rede gehalten habe, wie froh er sei, jetzt beim FC Bayern zu sein. "Das habe ich so auch noch nicht erlebt, zeigt aber seinen Charakter", so ein lächelnder Salihamidzic bei Upamecanos Vorstellung.

Die neue Nummer 2 der Bayern sei "zweikampfstark, körperlich robust, ein richtiger Innenverteidiger. Er ist mit seinen Leader-Qualitäten von Anfang an gefragt."

Der Franzose selbst kündigte ebenfalls an: "Ich will kämpfen für diesen großen Verein, Intensität auf den Platz bringen, von Beginn an." Dass sein Trainer aus Leipzig mit nach München kam, kann dabei nur helfen: "Ich bin sehr glücklich, die Reise mit ihm fortzusetzen."

Guter erster Eindruck

Ja, Nagelsmanns Voraussetzungen sind mit der EM und den Verletzungen von Davies und Hernandez nicht die besten. Der Start hätte für den Coach sicherlich einfacher ausfallen können.

Doch mit Richards und gerade Upamecano scheinen dem FC Bayern starke Neuverpflichtungen gelungen zu sein.

Zumindest bei den beiden war der erste Eindruck gut.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.