München - Schocknachricht für den FC Bayern: Top-Torjäger Robert Lewandowski hat sich beim 3:0-Sieg in der Champions League schwerer verletzt. Wie der Rekordmeister in einem Statement mitteilte, hat sich der Torjäger die Schienbeinkante am linken Kniegelenk angebrochen.

Bayern-Arzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat Lewandowski untersucht. Der Pole muss nun erst einmal zehn Tage lang einen Gips tragen, danach könne das Aufbautraining starten. Insgesamt geht der FC Bayern von einer Ausfallzeit von rund vier Wochen aus.

Stimmt die Ausfallprognose von Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, wird Lewandowski neben dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 am kommenden Dienstag und dem Rückspiel gegen die Londoner am 18. März auch mindestens die nächsten drei Ligaspiele (bei der TSG Hoffenheim, gegen den FC Augsburg, bei Union Berlin) verpassen.

Lewandowski führt mit elf Treffern die Torschützenliste in der Champions League an, auch in der Bundesliga steht der 31-Jährige mit 25 Toren in 23 Spielen vor Timo Werner (21) auf Platz eins.

