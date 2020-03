München - Leon Goretzka war ganz und gar nicht zufrieden. Und das, obwohl der Mittelfeldspieler mit einem Tor den 2:0-Sieg des FC Bayern gegen Augsburg in trockene Tücher gebracht hatte. "Ich bin natürlich nicht glücklich, wenn ich nicht von Anfang an spiele. Das wird man besprechen müssen. Dass ich damit nicht glücklich bin, kann man offen und ehrlich sagen", erklärte der Nationalspieler nach dem Spiel.

Goretzkas Frust ist verständlich: Nach eigener Aussage befindet er sich in der "besten Verfassung seiner Laufbahn" und die Zahlen stützen diese Behauptung: In den letzten fünf Partien, in denen der gebürtige Bochumer von Beginn an ran durfte, kam er auf vier Scorerpunkte. Als er zuletzt gegen Hoffenheim und Augsburg eingewechselt wurde, traf Goretzka jeweils.

Doch auch die drei Akteure im zentralen Mittelfeld, die Trainer Hansi Flick Goretzka gegen Augsburg vorgezogen hat, befinden sich aktuell in einer blendenden Verfassung. Flick hat einige seiner Mittelfeldspieler wieder in die Erfolgsspur verholfen - und sich damit selbst ein Luxusproblem geschaffen.

FC Bayern: Müller blüht unter Flick auf

Bestes Beispiel ist Thomas Müller. Was das Münchner Urgestein auf dem Platz zeigt, ist für den Fußball-Ästheten nicht immer hübsch anzuschauen - aber zweifellos effektiv. In den 26 Spielen, seit Flick an der Seitenlinie steht, kommt der 30-Jährige auf zehn Tore und 15 Vorlagen. Aktuell ist Müller der Top-Vorbereiter der Bundesliga. Unter Kovac musste der Weltmeister zumeist auf der Bank Platz nehmen und wurde sogar als "Notnagel" betitelt. Unter Flick spielt er auf wie zu seinen besten Zeiten.

Dagegen war Joshua Kimmich auch schon unter Kovac gesetzt. Unter Flick ist der gebürtige Schwabe ebenfalls als Sechser gesetzt und kann zur Not als Rechtsverteidiger oder sogar in der Innenverteidigung aushelfen. "Der Junge kann einfach alles. Er ist einer der besten Spieler Europas", schwärmte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale auf Schalke, bei dem Kimmich das Siegtor erzielte.

Flick: Kimmich "hat eine Schlüsselposition"

Kimmich entwickelt sich auf und neben dem Platz zudem immer mehr zur Führungspersönlichkeit. Wenn er nach dem Spiel nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft ist, nimmt er seine Kollegen öffentlich in die Pflicht und legt den Finger in die Wunde. Damit polarisiert der 25-Jährige, doch Flick begrüßt die Entwicklung seines Schützlings: "Ich mag Spieler, die vorangehen und ihre Meinung sagen. Joshua ist auf einem sehr guten Weg, er hat eine Schlüsselposition", lobt Flick.

Edeltechniker Thiago musste sich in den ersten Spielen unter Flick noch mit einem Bankplatz begnügen. Der 55-Jährige wünschte sich mehr Stabilität von seiner Mittelfeldachse. Dieser Denkzettel scheint bei Thiago angekommen zu sein. In den letzten Wochen legt der Spanier in der Rückwärtsbewegung einen nie dagewesenen Ehrgeiz an den Tag. Seine Zweikampfquote von 57,6 Prozent ist laut "bundesliga.com" besser als die von Alphonso Davies (55,3) und die von Joshua Kimmich (56,2).

Tolisso beim FC Bayern außen vor

Während das ehemalige Barca-Talent sonst nach Ballverlusten oft nur zurücktrabte, setzt er heute auch mal zum Vollsprint an und entschärft gefährliche Situationen. Durch diese Entwicklung hat sich Thiago Flicks Respekt und offenbar auch einen Stammplatz erarbeitet. Im Gegensatz zu Goretzka ist das Trio Kimmich-Thiago-Müller zudem fast nie verletzt. Lediglich Thiago musste in der aktuellen Spielzeit eine Partie mit einer Halswirbelsäulen-Verletzung pausieren. Goretzka hat bereits fünf Spiele verletzungsbedingt verpasst.

Goretzka ist noch nicht einmal der einzige Bayern-Mittelfeldstar, der aktuell Bankfrust schiebt. Da wäre noch Corentin Tolisso, immerhin Weltmeister und vor wenigen Jahren noch der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Philippe Coutinho darf aktuell auf der Flügelposition ran und mit der regelmäßigen Spielzeit zeigt auch seine Formkurve nach oben.

Doch wenn Kingsley Coman wieder vollends genesen ist, dürfte der Franzose diese Rolle wieder übernehmen. Dann hätte Flick einen weiteren Spieler für die Zentrale, für den er Spielzeit finden muss. Der deutsche Rekordmeister ist noch in allen drei Wettbewerben vertreten und braucht deshalb auch starke Alternativen von der Bank. Doch aktuell hat Flick die Qual der Wahl - es ist der Fluch der guten Tat.

Julian Huter

