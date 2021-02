München/Gelsenkirchen - Wie der Fernsehsender "Sky" und die Tageszeitung "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Freitagabend zu später Stunde berichten, kam es in dieser Woche beim FC Schalke 04 zur großen Spielerrevolte. So sei ein Großteil der Schalker Mannschaft bei Sportvorstand Jochen Schneider vorstellig geworden, um einen vorzeitigen Trainerwechsel zu forcieren.

Die Mannschaft fühle sich von Trainer Christian Gross nicht ausreichend trainiert und bemängelt wohl einige Methoden des Schweizers. Zudem soll er neben falscher Aussprache der Namen, die Spieler teilweise sogar in falscher Sprache anreden und sie auch noch untereinander verwechseln.

Auch die Trainings- und Reha-Methoden von Werner Leuthard seien in den Augen der Spieler ungenügend. So würde ihn die Mannschaft als Mitverantwortlichen ausmachen, warum es derzeit bei den "Königsblauen" so viele Verletzten gebe.

