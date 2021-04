München - Mit einem Interview mit der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung "Magyar Nemzet" hat Herthas Torwarttrainer Zsolt Petry für einen Skandal gesorgt.

Dabei kritisierte der 54-Jährige, der seit 2015 bei Hertha BSC arbeitet, unter anderem den sozialen Einsatz von Leipzigs ungarischem Keeper Peter Gulacsi, der sich für die Homo-Ehe einsetzt. Er verstehe nicht, was seinen Landsmann Gulacsi dazu bewogen habe, "sich für Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einzusetzen", erklärte Petry. Im Interview stellte Petry stattdessen seine konservative Denkweise in den Vordergrund.

Petry: Kriminelle Migranten überlaufen Europa

Diese brachte er auch beim Thema Migration klar zum Ausdruck. "Ich verstehe gar nicht, wie Europa moralisch so tief sinken konnte, wie jetzt. (...) Europa ist ein christlicher Kontinent, ich sehe den moralischen Niedergang nicht gerne, der den Kontinent niederfegt", sagte Petry: "Die Liberalen blasen die Gegenmeinungen auf: Wenn du die Migration nicht gut findest, denn schrecklich viele Kriminelle haben Europa überlaufen - dann werfen sie dir sofort vor, dass du ein Rassist bist."

Nachdem das Interview Petrys in den sozialen Netzwerken zum Thema wurde, forderten die Hertha-Fans eine Stellungnahme der Berliner Verantwortlichen zu dieser Thematik, einige Anhänger der Berliner fordern sogar den Rauswurf des langjährigen Torwarttrainers. Der Bundesligist gab bislang kein Statement ab, stattdessen werde Hertha die Aussagen "zunächst einmal intern zeitnah mit Zsolt Petry besprechen", hieß es auf Anfrage der "DPA".

Ex-Keeper Petry spielte als Aktiver bei diversen Klubs in Deutschland und arbeitete seit seinem Karriere-Ende 2005 als Torwarttrainer für Paderborn, Hoffenheim und eben Hertha BSC. Für die ungarische Nationalmannschaft stand der in Budapest geborene Petry in 38 Länderspielen zwischen den Pfosten und war später auch dort Torwarttrainer.

