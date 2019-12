München/Freiburg – Hansi Flick musste ein wenig bremsen. Tempo rausnehmen, bevor in der Euphorie der zweite vor dem ersten Schritt gemacht wird. Es liegt eben in der Natur der Sache, dass es im Fußball-Geschäft manchmal schnell geht. Zu schnell.

Wie der junge Ruud Gullit

Dass der Name Ruud Gullit im Zusammenhang mit Joshua Zirkzee fiel, war dem Trainer des FC Bayern dann doch zu viel des Guten. Auch wenn es vor allem um die Optik ging, der Afro und die schlaksige Figur des 18-Jährigen, der da innerhalb von Sekunden plötzlich im Rampenlicht stand. Von Null auf 100 im Schnelldurchgang.

"Bleiben wir mal alle auf dem Boden, es ist noch viel zu tun, und daran arbeiten wir, um Talente für den FC Bayern zu entwickeln, damit welche nachkommen. Das ist unser Ziel", sagte Flick. Betonte aber auch: "Wenn sie das so umsetzen, wird es schneller gehen, als wir denken."

Denn Zirkzee legte ein ziemliches Tempo vor, als er am 16. Spieltag beim 3:1-Sieg der Bayern beim SC Freiburg beim Stand von 1:1 kurz vor Schluss ins Spiel kam.

✅ Bundesliga-Debüt.

✅ Eine Minute auf dem Platz.

✅ Entscheidet das Spiel mit dem ersten Ballkontakt.



104 Sekunden stand er auf dem Feld, als er mit seinem ersten Bundesliga-Ballkontakt überhaupt das 2:1 erzielte, in seinem ersten Bundesliga-Spiel und mit 18 Jahren und 210 Tagen als jüngster Torschütze der Saison und jüngster niederländischer Torschützen der Bundesliga-Historie.

Bei den Bayern ist er nach Roque Santa Cruz und Alphonso Davies der drittjüngste Torschütze. Dabei war die Aktion eher unspektakulär. Vorlage Serge Gnabry, kurz den Fuß reinhalten, fertig. Typische Torjäger-Manier. Aber eben entscheidend. Nachspielzeit. Bayern-Dusel. Und er der Glückspilz. Wie wichtig der Treffer für die Bayern war, sah man nicht nur an seinem ausgelassenen Jubel, sondern auch an den Freudentänzen nach dem Schlusspfiff.

Heißt für Zirkzee: Am Donnerstag werden auch über die Münchner Grenzen hinaus Menschen seinen Namen kennen, denn der Niederländer war für viele Fußball-Fans bislang ein unbeschriebenes Blatt.

2017 Wechsel zum FC Bayern

2017 kam er von Feyenoord Rotterdam zum deutschen Rekordmeister, spielte anschließend in der Jugend und seit Ende 2018 in der zweiten Mannschaft, mit der er in der vergangenen Saison in die 3. Liga aufstieg.

Dort kommt er regelmäßig zum Einsatz, ist in dieser Saison aber noch ohne Tor. Sein Profidebüt feierte er zuletzt in der Champions League, als er gegen Tottenham Hotspur eingewechselt wurde.

Für Flick ist der Auftritt des 1,93 Meter großen Zirkzee bei aller geforderten Bodenhaftung keine Überraschung. „Er ist seit drei Wochen dabei. Ich habe gedacht, wenn noch eine Flanke kommt, kann er sie eventuell reinmachen. Er ist ein Stürmer, er macht seine Sache gut, auch im Training. Seine Entwicklung finde ich bemerkenswert“, sagte Flick.

Tolles Tempo hin oder her: Die Bremse wird Flick trotzdem betätigen.

