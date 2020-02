Fußball international

Adebayor und Co.: Diese Oldies kicken in Paraguay

Nun also auch Emmanuel Adebayor (li.). Der Togolese heuert in Paraguay bei Olimpia Asuncion an und ist damit ein Altstar, der in der Hauptstadt des südamerikanischen Landes spielt. ran.de zeigt, welche Oldies sonst noch bei den Großklubs Asuncions kicken.