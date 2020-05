Leipzig (SID) - Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig glaubt nicht, dass die Anzahl der Verletzungen beim Neustart in der Fußball-Bundesliga zwingend zunehmen wird. "Es ist ja nicht so, dass die Spieler aus acht Wochen Pause kommen und salopp gesagt aus den Flip-Flops in die Fußballschuhe steigen", sagte Krösche (39) bei einem Videocall mit Journalisten am Dienstag: "Ich glaube, dass jeder Fußballer bei jedem Verein eine vernünftige Grundfitness hat."