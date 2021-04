Monaco/München - Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac hat die Transfer-Abläufe beim FC Bayern kritisiert.

Der aktuelle Coach der AS Monaco zog in der "Sport Bild" einen Vergleich zu seinem jetzigen Arbeitgeber. "Die Kaderplanung hier bzw. die Planung der neuen Saison läuft total eng zwischen Paul Mitchell (Sportdirektor; Anm. d. Red.), unserer Scouting-Abteilung und mir", erklärt er.

"Wir sprechen alles durch, führen gemeinsam die Gespräche mit den Zugängen oder potenziellen neuen Spielern. Ich finde, das ist etwas, was jeder Klub braucht, das hat mich auch dazu gebracht, hier zu unterschreiben."

Kovac über Transferplanung in München: "Genau das Gegenteil"

In München ist dies anders. Kovac dazu: "Wir wissen alle, wie es in München abläuft: Dort ist es genau das Gegenteil. Die Situation, welche ich in Monaco vorfinde, ist die gleiche wie damals in Frankfurt – und genau das möchte man als Trainer. Man will bei der Kaderplanung mitgenommen und eingebunden werden."

Der 49-Jährige äußerte sich auch zum Konflikt zwischen Bayern-Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, dass es trotz dieser Erfolge solche Debatten um Hansi Flick gibt."

Flick übernahm im November 2019 als Co-Trainer das Traineramt beim deutschen Rekordmeister von Kovac, nachdem er zuvor als Co-Trainer des früheren Mittelfeldspielers arbeitete.

