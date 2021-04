München - In der Bundesliga-Webshow (immer freitags 15.30 Uhr live auf ran.de) während der englischen Woche in der Liga hat Studiogast Reiner Calmund einiges zu sagen. Besonders die gescheiterten Pläne zur Super League bringen den Kult-Manager auf die Palme.

Calmund dankt deutschen Vereinen

"Danke an den deutschen Fußball, allen voran dem FC Bayern, dass sie hier nicht mitgemacht haben. Das sind Kriminelle, die so etwas geplant haben", poltert der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen: "Ein Irrsinn, dass so etwas tatsächlich im Raum stand. Ich bin froh, dass die Verantwortlichen auf den Sack gekriegt haben."

Besonders Real-Präsident Florentino Perez, der als ärgster Verfechter der Super League gilt, bekommt dabei sein Fett weg: "Ich kenne ihn noch von damals, als ich bei Leverkusen aktiv war. Für Real Madrid wäre das eine erfolgreiches Geschäft gewesen, für den Rest des Fußballs nicht", so der 72-Jährige.

Den kritischen Aussagen von Ilkay Gündogan über die Reformen in der Champions League stimmt Calmund derweil zu: "Was Reform genannt wird, ist nur zusätzliche Belastung für die Spieler. Dass man die großen Spiele immer neu formiert, ist auch nicht richtig. Bei UEFA und FIFA sitzen nicht nur Heilige", stellt er fest.

Eskalation bei Schalke: "Das sind keine Fans"

"Diese sogenannten Fans müssen knallhart bestraft werden", sagt Calmund über die schrecklichen Szenen nach dem besiegelten Schalke-Abstieg in Bielefeld: "Es ist schrecklich, was den Spielern widerfahren ist. Das sind keine Fans, die so etwas machen", fährt er fort.

Dass die Schalker Fans so überreagiert haben, könne Calmund nicht nachvollziehen. So könnten die Spieler nichts dafür, dass bei den "Königsblauen" seit einigen Jahren Missmanagement herrscht.

"Was bei den Fans abgelaufen ist, kann ich nicht mit einem Promille gutheißen", zeigt sich Calmund regelrecht aufgebracht: "So etwas muss strafrechtlich verfolgt werden, da müssen die Verantwortlichen eingreifen."

Salihamidzic und Flick müssen sich unterordnen

Über die verzwickte Situation beim FC Bayern denkt der Experte: "Bayern München ist der erfolgreichste Verein in den Europa, zumindest in den Top 3, das haben sie alles Uli Hoeneß zu verdanken", schwärmt er.

"Die erfolgreiche Mannschaft von 2020 hat nicht Hansi Flick zusammengestellt", sagt Calmund über den Streit zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Beide müssen sich den mächtigen Bossen im Verein unterordnen. Es ist blödsinnig von beiden, da so viele Emotionen mit reinzubringen", erklärt er weiter.

Als Vergleich erinnert Calmund an frühere Zeiten bei Bayer Leverkusen: "Wenn wir über einen teuren Spieler diskutiert haben, mussten alle zustimmen. Auch als Christoph Daum Trainer bei uns war, musste er sich mit Rudi Völler absprechen."

