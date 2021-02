München - Wie geht es mit Marco Rose in Gladbach weiter? Der Trainer und Vorstand Max Eberl haben auf einer Pressekonferenz zu wichtigsten Fragen zu den neusten Entwicklungen Stellung bezogen.

+++ Marco Rose zu möglichen Wechseln von Gladbach-Spielern zu Borussia Dortmund: Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zum BVB, dann nimmt er keinen Spieler mit zum BVB. +++

+++ Eberl: Ich bin enttäuscht, aber auch total glücklich, dass wir diesen Trainer im Sommer zwei Jahre bei uns hatten. Wir werden gut auseinandergehen und uns immer in die Augen schauen können. Es passt kein Blatt zwischen Marco Rose und Max Eberl.+++

+++ Max Eberl zu Lehren aus dem Rose-Abgang: Das Projekt Borussia hängt nicht an einzelnen Personen, sondern an vielen Protagonisten. Wenn es an einem Spieler oder Trainer hängt, hängt das Projekt an einem seidenen Faden. Jeder einzelne der Protagonisten hat zu dem Erfolg beigetragen. Was mich so bestürzt: Dass nicht geglaubt wird, dass dieser Verein nicht wieder gestärkt daraus hervorgehen kann. Es ist immer wieder eine Aufgabe, die wir gestellt bekommen. Meine Lehre ist, dass ich es immer geschafft habe, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dass wir immer wieder neue Kraft geschöpft haben. +++

+++ Max Eberl zu Vertragsgesprächen mit den Spielern: Jeder Spieler will wissen, wer Trainer ist. Die Gespräche werden wir weiterführen und zu einem guten Ende führen. +++

+++ Max Eberl zum Trainerteam: Alexander Zickler, Patrick Eibenberger und Rene Maric werden mit Marco wechseln und wir werden im Sommer einen neuen Trainerstab installieren.+++

+++ Rose auf die Frage, ob ihn die Reaktionen der Fans überrascht haben: Ich kann sie bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, auch wenn es immer eine Grenze gibt. Es ist mir aber lieber, dass sie enttäuscht sind als dass sie mich weg wünschen. Ein Stück weit trägt aber auch die Berichterstattung dazu bei. Ich habe niemanden umgebracht, und ich werde wie immer mein Bestes geben. Ich kann viel auf meine Schulter packen und gehe da durch, weil ich weiß, dass Leute hinter mir stehen, auch meine Mannschaft. +++

+++ Max Eberl zur sportlich brisanten Situation: Ich weiß, dass Marco hier alles geben wird, um sowohl im Pokal Dortmund zu schlagen als auch in der Tabelle vor Dortmund zu stehe. Er hat für diesen Klub zwei Jahre alles gegeben und wird alles geben, weil er diesen Klub extrem schätzt. +++

+++ Marco Rose auf die Frage, ob er ausschließen kann, dass er Spieler mit zu Borussia Dortmund nehmen wird: "Ja." +++

+++ Max Eberl, warum er nicht mit dem Mannschaftsrat gesprochen hat: Es macht mich müde und kaputt, wenn immer impliziert wird, dass die Glaubwürdigkeit von Max Eberl nicht da ist. Es gab keinen Grund, mit dem Mannschaftrat zu sprechen. Ich fühle und spüre die Mannschaft. Es ist eine Lüge, dass die Mannschaft wütend gewesen sei. +++

+++ Marco Rose zur Kritik nach dem verlorenen Derby: Ich konnte die Kritik nach dem Derby nachvollziehen. Das hatte aber überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr gerne hier und werde auch bis zum Sommer noch gerne mit diesen Leuten zusammenarbeiten. +++

+++ Eberl: Wir treffen die Entscheidungen für den Klub, um den größtmöglichen Erfolg zu haben. Wir wissen, was wir zu tun haben. Die handelnden Personen sind vergänglich, der Verein nicht. Natürlich bekommen wir die Vehemenz mit. Im Grunde müssen die Fans aber sauer auf mich sein, weil ich die Klausel eingebaut habe. Die Vehemenz bestürzt mich teilweise auch, weil wir sehr viele Krisen meistern mussten, Das aber zusammen. Ich würde mir wünschen, dass diese Wut, dieser Hass, mit dem heutigen Tag beendet ist. Ich wünsche mir, dass Ruhe einkehrt, damit wir unsere Ziele auch erreichen.+++

+++ Max Eberl zum Umgang mit der Situation: Ich habe mir einige Gedanken gemacht, was mit Trainerwechseln passiert ist, seit ich Sportdirektor bin. Ich finde es schade, dass unsere Glaubwürdigkeit so extrem in Frage gestellt wird. Dieser Klub ist besonders. Jedes Mal haben wir es geschafft, mit unserer Transparenz die Situation zu lösen. Dieser Klub vertraut den Menschen, die er eingestellt hat. +++

+++ Max Eberl zu Nachfolgern: Jetzt gilt der Fokus darauf, Ruhe reinzubekommen in die Sache. Dass ich mir im Hintergrund Gedanken mache, wer am besten zum Klub passt, ist klar. Ich werde nicht einen Namen oder Qualitäten oder sonstwas kommentieren und in Ruhe meinen Job machen. +++

+++ Marco Rose zur Entscheidung: Wir mussten die Entscheidung treffen, um Ruhe reinzubekommen. Wie wir jetzt sehen, müssen wir an der Ruhe noch etwas arbeiten. +++

+++ Marco Rose, wie die Mannschaft es aufgenommen hat: Die Atmosphäre war ruhig, entspannt und klar. Unser Innenverhältnis ist offen und gut. Es gibt immer Spieler, die enttäuscht oder traurig sind. Die Stimmung danach war wie immer. Es war also ein völlig normaler Tag, auch wenn er nicht so normal war. +++

+++ Max Eberl zu den Gerüchten um Ärger im Verein: Dass ich am Montag vom Stuhl gerutscht und am Boden zerstört gewesen sei, ist die erste Lüge. Die zweite Lüge ist, dass die Mannschaft in Grund und Boden gefallen ist. Genauso war terminiert, dass wir am Abend den Aufsichtsrat und die Gremien informieren. Auch ein angebliches Gespräch von mir mit dem Mannschaftsrat ist eine Lüge. Wir haben die Mannschaft am Montagmorgen informiert. All das, was als hektisch und unruhig beschrieben wurde, sind alles Lügen. Ich bin schockiert, wie man heute dumpf und dumm Kommentare in den sozialen Medien verbreiten kann und Journalismus das aufnimmt und als Wahrheit verbreitet. Das ist keine Thematik, die alleine den Fußball betrifft. Das betrifft die Gesellschaft, dass Dumpfbacken Lügen verbreiten, die als Wahrheit verkauft werden. Und so entstehen Wut und Hass. +++

+++ Max Eberl dazu, wann er es erfahren hat: Das ist ein guter Zeitpunkt, mit einigen Fantasien aufzuräumen. Wir haben in den vergangenen Wochen die Zukunft intensiv diskutiert. Marco hat eine Entscheidung gefällt, die vertraglich vereinbart war. Max Eberl trägt die Verantwortung für den Vertrag, den er unterschrieben hat. Die Entscheidung ist legitim. Die Gespräche waren emotional, offen und transparent. Bis zum 30. Juni wird es genauso weiter laufen. Wir haben schon vor dem Köln-Spiel vereinbart, dass wir uns in der Woche danach zusammensetzen. Tatsächlich war es so, dass er mir letzte Woche mitgeteilt hat, dass er was anderes machen will. +++

+++ Marco Rose zur Entscheidung: An meiner Einstellung zu dem Verein hat sich nicht geändert. Ich bin zu 100 Prozent dabei. Es ist die Aufgabe Borussia Dortmund, die mich reizt. In den letzten Wochen kam auch ein bisschen Druck in die Sache, allerdings steht am Ende jetzt die Entscheidung. +++

