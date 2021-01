Sinsheim (SID) - Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim bangt vor dem Punktspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln (18.00 Uhr/Sky) um den Einsatz von Abwehrchef Kevin Vogt. Der 29 Jahre alte Ex-Kölner erlitt am Dienstag beim Sieg bei Hertha BSC (3:0) eine Kapsel-Sehnenverletzung in der linken Schulter. Entgegen ersten Befürchtungen muss Vogt aber nicht operiert werden.