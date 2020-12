Berlin/München - Acht Spiele in Folge ohne Niederlage, 21 erzielte Tore und nur elf Gegentreffer. Es gibt wahrlich nichts auszusetzen am Saisonstart von Union Berlin.

Doch nun beginnen für die Köpenicker entscheidende Wochen bis zur Winterpause mit einem fulminanten Auftakt am Abend, das Stadt-Derby gegen Hertha BSC (ab 20.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) steht auf dem Plan.

Während die Herthaner vor der Partie jedoch nur auf Rang 13 liegen und den Ansprüchen von Investor Lars Windhorst und wohl auch ihren eigenen etwas hinterherlaufen, sorgte Union im bisherigen Saisonverlauf ein ums andere Mal für Furore. Mit einem Sieg im Berliner Stadtderby könnten die "Eisernen" vorübergehend sogar auf Platz drei klettern – und damit zumindest eine Nacht von der Champions League träumen.

Union noch gegen Bayern und BVB bis Weihnachten

Die Spiele danach werden jedoch nicht anspruchsloser. Binnen einer Woche stehen danach Spiele gegen den FC Bayern, in Stuttgart und gegen Borussia Dortmund auf dem Programm, bevor zum Jahresabschluss noch die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn wartet.

Die drei Wochen bis Heiligabend werden für Union strapaziös und aufregend zugleich. Steht der Klub auch nach dieser Belastungsprobe noch in der oberen Tabellenhälfte oder gar in den internationalen Rängen, käme dies einer Sensation gleich.

Schließlich fallen allein gegen Hertha mit Verteidiger Nico Schlotterbeck, Mittelfeldmann Christian Gentner sowie den Angreifern Anthony Ujah und Joel Pohjanpalo gleich vier potenzielle Stammspieler bei den "Eisernen" aus.

Kruse trägt Union fast alleine

Dem gegenüber steht allerdings ein Max Kruse in Topform, der Union phasenweise beinahe im Alleingang trägt und nebenbei noch Traumtore schießt. Beispielhaft dafür steht sein Treffer gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende, als er den Ball aus 20 Metern direkt nahm und ihn im oberen rechten Winkel versenkte.

Natürlich sorgte Kruse auch schon abseits des Platzes mit seinem bisweilen schillernden Lebensstil für Aufsehen, doch seine Leistungen litten (bislang) nicht darunter. Der ablösefreie Sommerneuzugang (sechs Tore, fünf Vorlagen) ist momentan der Dreh- und Angelpunkt im Berliner Spiel und zugleich aber nicht der einzige Schlüsselspieler.

Mit den Innenverteidigern Robin Knoche und Marvin Friedrich, die bislang noch keine Minute verpasst haben, sowie dem unermüdlichen Antreiber Robert Andrich hat Union noch drei weitere Säulen auf dem Feld. Neben der begeisternden Offensive verfügen die Berliner mit gerade einmal elf Gegentoren auch über die fünftbeste Defensive in der Liga.

Debütiert Karius im Derby?

Im Tor hat Union den Abgang von Rafael Gikiewicz mit den Verpflichtungen von Andreas Luthe und Loris Karius kompensiert. Nachdem Karius zunächst aufgrund von Verletzungen zur Nummer zwei ernannt wurde und Luthe stark hielt, schlichen sich zuletzt bei Luthe Patzer ein, sodass nun im Derby Karius eine Chance erhalten könnte. Denn Union-Coach Urs Fischer ist bekannt dafür, dass er bei der Aufstellung seiner Mannschaft streng nach Leistung geht.

Auch ansonsten verfolgt der Schweizer klare Prinzipien bei der Leitung eines Teams. Dabei tritt Fischer aber nie als Lautsprecher auf. Mit dem floskelhaften Mantra "von Spiel zu Spiel denken", dass er schon zu Zweitliga-Zeiten predigte, mauserte er sich zum bislang erfolgreichsten Trainer an der Alten Försterei.

Neben seiner Bodenständigkeit besticht Fischer aber auch durch eine Akribie. Für jeden Gegner lässt er sich noch ein paar Besonderheiten einfallen, orientiert sich zugleich aber immer an den Stärken der verfügbaren Spieler und lässt dadurch auch einmal seine eigenen Vorstellungen vom Spiel hinten an stehen.

Fischer stellt eigene Spielidee für Teamerfolg zurück

So präferiert Fischer ein gepflegtes Kombinationsspiel, wie es Union in dieser Spielzeit zeigt. Aber in der Aufstiegssaison besaß der Klub nicht die Spieler dafür, sodass Fischer auf lange Bälle und Konter aus einer massiven Abwehr heraus setzte und auch mit dieser Spielweise relativ souverän den Klassenerhalt sicherte.

Fischer hat mit seiner Bescheidenheit auch den ganzen Klub ein Stück weit geerdet. Immer wieder wurde an der Alten Försterei in der Vergangenheit mit dem Bundesliga-Aufstieg geliebäugelt, mal mehr, mal weniger offensiv geäußert. Doch erst der zu Beginn skeptisch beäugte Fischer schaffte es, diesen lang gehegten Traum zu erfüllen. In dieser Saison schickt er sich bislang an, sogar die kühnsten Träume der Union-Fans, die sie qua Status des Klubs nie öffentlich äußern würden, zu erfüllen.

Das Derby wird dabei der erste Belastungstest dafür, wie weit Unions Weg in dieser Saison tatsächlich noch führen kann.

Markus Bosch

